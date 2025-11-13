Las asociaciones de vecinos de Huelva se desmarcan de las críticas al proyecto de la piscina junto al Parque Moret: «Esta dotación sí nos parece bien»

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Huelva Onuba 25 se ha desmarcado de las críticas al nuevo proyecto municipal para construir una piscina pública al aire libre en la parcela Duclós, junto al Parque Moret, y ha mostrado su apoyo a esta propuesta que sustituye al futuro albergue municipal para personas sin hogar inicialmente previsto en este espacio.

El presidente de la Federación, Andrés García, también al frente de la asociación de vecinos de La Hispanidad, ha explicado a Huelva24 que «el rechazo de los propios vecinos, no ya de las asociaciones como entidad, sino de la gente, era al albergue que se había planteado. Pero esta dotación sí nos parece bien».

García apunta que la propuesta les fue presentada directamente en la reunión mantenida este martes con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y representantes de otras asociaciones vecinales, en la que ya mostraron su opinión favorable. «Hay que tener en cuenta que llevamos más de una decena de reuniones en los últimos tiempos para discutir sobre la parcela. Entendíamos que es municipal, del Ayuntamiento, y la oposición a la primera propuesta estaba clara, pero la piscina no genera rechazo, al contrario, por eso pudimos decir que sí allí mismo», explica.

De este modo, la Federación se desmarca de las críticas al proyecto que mantiene la Plataforma Parque Moret, que sigue defendiendo que en la parcela Duclós no debe construirse ni albergue ni piscina, sino que la misma debe integrarse plenamente en el parque y acoger un centro de interpretación de la naturaleza. «Es verdad que hasta ahora hemos compartido sus reivindicaciones para que no se construyese el albergue, pero a este nuevo proyecto no nos oponemos. Nos nos parece mal», reconoce el presidente de la Federación.

Cabe recordar que tras la reunión este martes con más de una decena de asociaciones, desde el consistorio se informó de la buena acogida del proyecto entre los representantes vecinales, aunque la Plataforma Parque Moret quiso dejar claro que su postura no ha cambiado.

«No queremos construcción, ninguna, y así se les dijo en la reunión», aseguró a Huelva24 Eva Sarrión, una de las portavoces del colectivo, que también denunció que no se permitió la entrada a todos los vecinos que lo solicitaron. «Desde el Ayuntamiento tratan de dar una imagen de unanimidad que no es real», añadió, aunque parece que el rechazo ya se reduce al de la plataforma, contando la propuesta con el beneplácito de las asociaciones vecinales.

La sustitución del albergue por una piscina pública ha logrado rebajar la contestación vecinal que el proyecto inicial había despertado en la ciudad. El nuevo planteamiento responde, además, a una demanda histórica de Huelva, que no cuenta con piscina pública al aire libre desde hace casi dos décadas.

Por su parte el albergue municipal, calificado de «prioritario» por el equipo de Pilar Miranda ante las deficiencias del actual centro de transeúntes, queda ahora sin ubicación definida. El proyecto, que estaba diseñado específicamente para la parcela Duclós y que preveía el inicio de las obras en octubre, se encuentra en 'stand by' mientras el Ayuntamiento busca un nuevo emplazamiento adecuado para su construcción.