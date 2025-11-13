Aviso naranja en Huelva: Rachas de viento por encima de 70 kilómetros marcan las primeras horas de la jornada

Huelva se ha despertado con mucho viento. Las fuertes rachas que soplan desde primera hora son el anticipo de la llegada de la borrasca Claudia, que ha obligado a la Aemet a activar el aviso naranja desde las doce de la mañana hasta la medianoche por riesgo importante. La previsión apunta a la posibilidad de que se pudieran formar tornados como el que cruzó a finales de octubre Gibraleón, provocando serios daños en viviendas y comercios. La peor consecuencia fue la muerte de un vecino después de que le cayera encima parte de la estructura de un bar.

Aemet apunta en su predicción a que a lo largo del día se alcancen rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Si bien, en algunos puntos de la provincia ya se habrían superado esos valores, como señala la cuenta @MeteoHuelva , que confirma registros cercanos a los 80 kilómetros por hora en municipios como Gibraleón, Alosno o Villanueva de las Cruces.

Una rtama caída en la calle San Sebastián h24

Los fuertes vientos han provocado ya en la ciudad de Huelva la caída de ramas, pero no se tienen constancia por ahora de daños significativos. No son pocos los que miran de reojo a los adornos y luces navideñas que en pocos días se encenderán para anunciar la Navidad. No está siendo una jornada fácil para mantener intacta la decoración.

La Universidad de Huelva enviaba un comunicado este miércoles, tras la activación del aviso naranja, pidiendo prudencia a su comunidad educativa y dejando a criterio de los profesores decantarse por las clases on line para evitar desplazamientos; si bien no se ha suspendido la jornada lectiva. También informaban de que mantendrán los edificios abiertos para que en caso de que empeore la situación a partir del mediodía, el personal y alumnado pueda tener un lugar donde resguardarse.