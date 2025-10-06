Horarios y recorridos de los autobuses de Huelva durante la Feria del Caballo 2025

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (EMTUSA) ha anunciado un horario especial de autobuses con motivo de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025, que se celebra del 9 al 12 de octubre en el Parque Alcalde Juan Ceada Infantes (Parque de Zafra).

Con el objetivo de facilitar el acceso y regreso de los visitantes al recinto ferial, los autobuses prolongarán sus horarios hasta las dos de la madrugada desde el miércoles 9 hasta el domingo 12 de octubre, ambos inclusive.

Así, durante los días de feria, las líneas 1, 2, 7 y 8 realizarán salidas desde una parada provisional situada en el lateral del Parque de Zafra, junto al recinto ferial, con destino a las distintas barriadas de la ciudad.

Líneas 1,2 y 8 Salidas desde las barriadas: 23.30, 00.30 h y 1.30 horas.

Salidas desde el Parque de Zafra: 00.00, 1.00 y 2.00 horas.

Línea 7 Salidas desde las barriadas: 23:30 h, 00:30 h y 01:30 horas.

Salidas desde el Parque de Zafra: 23.00, 00.00, 1.00 y 2.00 horas.

La parada del Parque Juan Ceada Infantes -Zafra- será el punto de referencia tanto para la salida como para el regreso de estos servicios especiales.

Emtusa ha confirmado que durante estos horarios de prolongación tendrán validez todos los títulos de viaje habituales, incluyendo bonos, tarjetas y billetes ordinarios.

A la feria en transporte público

Con este refuerzo, desde el Ayuntamiento de Huelva se busca favorecer el transporte público durante la Feria del Caballo, evitando problemas de tráfico y facilitando la movilidad entre el recinto y las diferentes barriadas.

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025, dedicada este año a Palos de la Frontera, contará con más de 50 casetas, actividades ecuestres y actuaciones musicales, convirtiendo el Parque de Zafra en el principal punto de encuentro de los onubenses durante el fin de semana.