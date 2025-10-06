El plano de la Feria del Caballo de Huelva 2025: consulta dónde se ubican las 56 casetas

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025 ya tiene listo su plano oficial, en el que se detallan las 56 casetas que conforman el recinto ferial del Parque Alcalde Juan Ceada Infantes (Parque de Zafra). La cita, que se celebrará del 9 al 12 de octubre, crece este año con siete nuevas casetas y una calle inédita dedicada al cantaor Vicente Redondo 'El Pecas', una de las principales novedades de esta edición.

El plano, al que ha tenido acceso Huelva24, muestra un recinto ampliado y mejor estructurado, pensado para facilitar el tránsito de los visitantes y acoger un número creciente de participantes. La nueva calle El Pecas se suma a las ya tradicionales vías del recinto —como Niño Miguel, Teresa Real, Paco Toronjo o Martirio, entre otras— y albergará varias de las casetas que se montan este año.

Entre las casetas que podrán encontrarse en el Parque de Zafra destacan nombres como Las Columnas, Los Cuarenta y Pico, La Reata, La Fragua, La Punta del Sebo, Los Reliaos, El Polvorín, Las Marismas o Los Compadres, junto a los espacios en los que se ubicarán las hermandades del Rocío de Huelva y de Emigrantes, la Caseta Municipal, el Pueblo Invitado —Palos de la Frontera—, la Policía Local y Protección Civil.

En total, el recinto contará con más de medio centenar de casetas repartidas en diferentes calles temáticas, donde se alternan espacios de asociaciones, hermandades, colectivos ecuestres y grupos de amigos.

Un recinto en expansión

Así, la Feria del Caballo crece un año más: de las 49 casetas de 2024 se pasa ahora a 56, consolidando el evento como una cita clave del calendario festivo onubense. El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Huelva Ecuestre han ampliado el recinto y modificado la ordenanza de adjudicación para garantizar un proceso más transparente y ordenado.

El proceso de adjudicación ha buscado garantizar la transparencia y preservar el espíritu ecuestre del evento. Además, las solicitudes que no han podido obtener espacio en esta edición han sido incorporadas a un registro de espera, con prioridad según antigüedad, para facilitar su incorporación en futuras ferias.

Con la nueva disposición de esta edición de 2025, el recinto del Parque de Zafra consolida su papel como punto de encuentro para miles de onubenses y visitantes.

El plano refleja un diseño ordenado, con accesos amplios, zonas de paso para carruajes y caballos, servicios, caseta municipal y espacio reservado para el pueblo invitado, además de áreas de descanso y seguridad.