El mítico bar Agmanir sigue buscando dueño: «Están apareciendo muchos interesados»

El bar Agmanir, situado en la céntrica calle Arquitecto Pérez Carasa de Huelva capital y fundado en 1963, por lo que ya tiene más de 61 años de vida, tiene ante sí unos meses muy importantes por delante, y es que tendrá que cerrar sus puertas si no aparece un comprador de aquí al día 31 de diciembre.

Con un 'solete Repsol' en su poder, y con una clientela fija (casi siempre está lleno a cualquier hora del día), en abril su actual responsable, Rafael Núñez, se jubilará, aunque ya ha comunicado que continuará con el local abierto hasta que concluya el año, que es cuando también acaba el contrato del alquiler del local, tasado en algo menos de 6.000 euros mensuales.

Núñez, que asumió la dirección del negocio en 2007 tras estar anteriormente muchos años trabajando con el propietario de Agmanir, ya les ha comunicado a sus trabajadores que se verá obligado a cerrar el 31 de diciembre si antes no aparece alguien que quiera hacerse cargo del alquiler. «Interesados han aparecido muchos en las últimas semanas desde que salió publicada la noticia, pero todos se echan atrás cuando conocen el precio del alquiler del local. Así que si no llega nadie que se haga cargo, me marcharé al final del año con mi licencia«, señalaba contrariado a Huelva24.com.

Incluso, junto a sus gestores, ha elaborado un detallado plan económico por el cual el que sea capaz de dar el paso y aceptar hacerse cargo del Agmanir pagaría en los dos primeros años una cantidad bastante inferior a la del alquiler actual en los primeros dos años, ya que la cifra iría subiendo paulatinamente hasta alcanzar el precio actual ya en el tercer año. Un reclamo para que al menos alguien se atreve a iniciar con valentía el reto de continuar dándole vida a un negocio que parece una apuesta segura viendo la clientela diaria que maneja, los precios, la ubicación y la calidad de sus productos gastronómicos.

Rafael Núñez, a la derecha, junto al cortador de jamón onubense Juan Bautista Gil Pérez facebook

Rafael Núñez se muestra pesimista con varios factores pero principalmente con el tema del precio de los alquileres en esa calle de Huelva: «El problema es que el alquiler es muy alto y yo tengo que pagar además a cuatro camareros. Los propietarios de los locales parece que no se están dando cuenta de que se están cargando el centro de Huelva. Desde la Concepción hasta El Punto he contado que hay hasta 26 locales cerrados. No sé si los empresarios, o el Ayuntamiento, o a quien le corresponda, pero tienen que incentivar el centro porque la vida de la ciudad tiene que continuar y no puede haber tantos locales cerrados«.

Holea

Añadía el actual dueño de Agmanir que «en la calle Rábida y en Vázquez López está habiendo algo de más ambiente de gente y de más bares abiertos y movimiento porque los precios de los alquileres no son tan altos como en la nuestra. Al final vas a Holea y todos los días está lleno, pero el centro se está muriendo poco a poco con esos precios que se están manejando«.

Por último, Núñez incidía como otros puntos negativos que «también está el tema de los veladores, que es algo que puede crear problemas, así como el de la climatología, ya que nuestros clientes son un 70% de gente que se sienta en la calle y ahora llevamos dos o tres meses con muchas lluvias y viniendo bastante menos gente al bar que en otras épocas, así que al final le perdemos dinero«.