Sale de la cárcel el autor del atropello que dejó dos mujeres muertas en la A49

El detenido por el atropello mortal a dos mujeres en la A-49 el pasado 31 de agosto ha salido de la cárcel, tras atender el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva la petición de su defensa.

El individuo, que se encontraba en prisión desde el pasado 2 de septiembre , cuando este mismo juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito contra la seguridad vial, dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor y dos presuntos delitos de lesiones, se encuentra desde el pasado martes en libertad provisional previa imposición de medidas cautelares, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA.

Cabe recordar que el detenido circulaba por la autovía A-49 supuestamente bajo los efectos de las drogas -dio positivo en hachís en el control realizado tras el accidente- cuando arrolló a dos mujeres que se habían bajado de su furgoneta a la altura del kilómetro 71, por San Juan del Puerto.

Las víctimas, dos mujeres de 57 y 20 años, eran vecinas de la localidad sevillana de Tomares y fueron arrolladas tras bajarse del vehículo en el que circulaban, al que se le había reventado una rueda. Una de ellas sufrió la mayor carga del impacto en el momento de ser arrolladas por el vehículo y murió en el acto; mientras que a la segunda se le intentó estabilizar en el mismo lugar del accidente, donde se desplazaron efectivos sanitarios que nada pudieron hacer por salvarle la vida, confirmándose después además que estaba embarazada.

Agentes de la Guardia Civil iniciaron de inmediato el atestado y como establece el protocolo, una de las primeras indagatorias fue practicarle la prueba de alcohol y drogas al conductor, que dio positivo en drogas, en concreto en THC, y fue detenido como presunto autor de delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad vial.

Entonces se le envió a prisión acusado inicialmente de un presunto delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo los efectos de sustancias drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor y dos presuntos delitos de lesiones. Ahora, sin embargo, ha sido puesto en libertad provisional.