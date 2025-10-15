La Navidad asoma ya por Huelva

Con las playas aún llenas y las calles en manga corta, por la ciudad empieza ya a asomar la Navidad. En las últimas semanas, operarios se encuentran instalando tanto parte de la iluminación como el decorado que lucirá Huelva de cara a la época navideña.

Así, los árboles que se podrán ver en barriadas como la de la Navidad, El Torrejón o la avenida de Andalucía se encuentran ya montados, y este mismo miércoles se estaban sembrando en los jardines de las fuentes de la ciudad plantas rojas con las que complementar el verde para conseguir la tradicional.

El montaje de la decoración de la ciudad ha comenzado así más de un mes y medio antes de que se inaugure oficialmente la programación navideña de Huelva, que previsiblemente dará comienzo el 28 de noviembre, coincidiendo un año más con el Black Friday.

Detalles de la Navidad de 2026

Más allá de la decoración que lucirá la ciudad, poco a poco se van conociendo algunos de los detalles de cómo será esta Navidad de 2026 en Huelva. Por ejemplo, en la ciudad se instalarán dos pistas de patinaje sobre hielo, una en la plaza del antiguo Estadio —ubicación habitual en los últimos años— y otra, inédita hasta ahora, en la plaza de la Merced, con el objetivo de extender la animación y el ambiente festivo a distintos puntos de la ciudad.

Las mismas, a las que se accederá mediante tickets conseguidos a partir de las compras en el comercio local, estarán en principio en funcionamiento desde el viernes 28 de noviembre de 2025 hasta el martes 6 de enero de 2026.

También se conoce ya que serán un total de nueve carrozas los que acompañarán a los tronos de los Reyes Magos, y que entre ellas habrá una conmemorativa del centenario del Plus Ultra y otra dedicada al Patio del Amor.