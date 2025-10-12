Huelva contará esta Navidad con dos pistas gratuitas de hielo, una de ellas en la plaza de la Merced

El Ayuntamiento de Huelva ha sacado a licitación el contrato para el montaje, desmontaje y gestión de las tradicionales pistas de patinaje que cada año forman parte de la programación navideña de la ciudad. La principal novedad para la campaña 2025-2026 es que serán dos las pistas de hielo sintético ecológico que se instalen, una en la plaza del antiguo Estadio —ubicación habitual en los últimos años— y otra, inédita hasta ahora, en la plaza de la Merced, con el objetivo de extender la animación y el ambiente festivo a distintos puntos de la ciudad.

El servicio, que cuenta con un presupuesto de 59.999 euros, se encuentra aún en fase de licitación, aunque el pliego municipal detalla el funcionamiento previsto y las condiciones de acceso. La intención del consistorio es poner en marcha las pistas desde el viernes 28 de noviembre de 2025 hasta el martes 6 de enero de 2026, en una campaña que busca dinamizar la vida cultural y comercial de Huelva durante las fiestas.

Cada pista contará con 300 metros cuadrados de superficie y un aforo de entre 60 y 75 personas, integradas en la distribución de sus respectivas plazas. Se trata de instalaciones de hielo sintético ecológico, que permiten reducir el consumo energético y el impacto ambiental respecto a las pistas tradicionales.

Entradas gratuitas

Una de las claves de la campaña volverá a ser el carácter gratuito de la actividad. Las entradas no tendrán coste para los usuarios, aunque su obtención estará vinculada a la promoción del comercio local. Así, los ciudadanos podrán conseguirlas de tres formas:

- Presentando un ticket de compra en un comercio onubense por importe superior a 20 euros, con el que se obtendrán dos entradas. A partir de esa cantidad, por cada fracción de 10 euros adicionales se sumará una entrada más, hasta un máximo de cinco por persona y día.

- Inscribiéndose a través de la App municipal 'Huelva Comercio Capital', lo que dará derecho a dos entradas por persona y día.

- Mostrando el carné de estudiante de instituto o universidad, con el que se obtendrá una entrada gratuita.

El objetivo, según el pliego, es «potenciar y favorecer las compras en el comercio local, así como dar a conocer la oferta de la ciudad a través del uso de la App municipal».

Horarios de apertura previstos

Las pistas abrirán al público desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, con los siguientes horarios:

- Del 28 de noviembre al 22 de diciembre: de lunes a jueves de 17.00 a 22.00 horas; viernes de 18.00 a 23.00; y fines de semana y festivos en horario doble, de 12.00 a 15.00 y de 18.00 a 23.00.

- Del 23 de diciembre al 6 de enero: de 12.00 a 15.00 y de 18.00 a 23.00 horas todos los días.

Los horarios podrán ampliarse o modificarse según las indicaciones del Área de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento, responsable de coordinar la instalación junto a la empresa adjudicataria.

En total, las pistas ofrecerán unas 245 horas de apertura a lo largo de la campaña navideña.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta iniciativa pretende reforzar la oferta lúdica y cultural durante las fechas más señaladas del año, además de favorecer la economía circular y el comercio de proximidad.

La instalación de la segunda pista en la plaza de la Merced busca además revitalizar esta zona del centro, que se convertirá en un nuevo punto de encuentro para familias y visitantes.