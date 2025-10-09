Las obras de reforma de las pistas deportivas de la barrida de la Hispanidad de Huelva empezarán justo al acabar sus fiestas

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha anunciado que las obras de reforma de las pistas deportivas de La Hispanidad empezarán justo al acabar las fiestas de la barriada. En concreto, entre el martes y el miércoles de la próxima semana, comenzarán las actuaciones para la reparación integral del pavimento de la cancha de fútbol sala.

«Nuestra intención» ha dicho Rubio «es dar respuesta a una demanda de los vecinos, para arreglar los desperfectos que presenta el firme de unas pistas que además de para actividades deportivas se utiliza para la celebración de todo tipo de eventos, porque son unas instalaciones muy apropiadas, al contar con un graderío y estar semi cubiertas».

15.000 euros de presupuesto

Con un presupuesto cercano a los 15.000 euros, las obras consistirán fundamentalmente en la retirada del material plástico que cubre el pavimento actual y su traslado a las instalaciones adecuadas para el tratamiento del residuo, según la normativa. A continuación se reconstruirá todo el firme, unos 1.000 metros cuadrados, en hormigón rematado con pintura antideslizante de exterior en color azul.

La rehabilitación de las pistas de la barriada de la Hispanidad se enmarcan en las actuaciones que desarrolla la Concejalía con «la intención principal de mejorar el servicio, responder con eficacia y rapidez a las necesidades y planificar el mantenimiento de nuestros espacios deportivos» ha dicho María de la O Rubio asegurando que se trata de «una labor que implica continuas obras y una labor permanente».

En este sentido, esta misma semana terminan las actuaciones desarrolladas en el campo de fútbol de Pérez Cubillas para construir unas instalaciones de depósito y acumulación de agua y protección de los equipos para garantizar el riego del césped artificial.

Asimismo, este verano se han llevado a cabo reparaciones en los cerramientos de las pistas deportivas de Nuevo Molino; Los Desniveles de La Orden, en la Plaza del Andévalo; o los Jardines de Santa Marta, donde se ha aprovechado además para el repintado de la cancha de fútbol sala y la reposición de diferente material, como unas nuevas canastas regulables en altura para baloncesto y minibasket, incluyendo el aro, cuadro y redes.

Por destacar otras actuaciones, la concejala se ha referido a la reposición de las redes de protección del fondo de las pistas de El Matadero; o la limpieza profunda, incluyendo la retirada de maleza y voluminosos en los alrededores y la propia pista del Torrejón, antes del inicio del curso de las Escuelas Deportivas.