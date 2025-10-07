Paseo de enganches por la Feria del Caballo de Huelva: itinerario y horarios de paso por las calles de la ciudad

Huelva volverá a llenarse de elegancia y tradición este sábado 11 de octubre con la celebración del paseo de enganches por la ciudad, una de las novedades de la edición de este año de la Feria de Otoño y del Caballo, organizada por el Ayuntamiento de Huelva.

El desfile arrancará a las 12.00 horas desde el recinto ferial y recorrerá buena parte de las calles aledañas, trasladándose además al centro de la ciudad, ofreciendo una estampa única del mundo ecuestre en el corazón de la capital.

Itinerario previsto

Según el itinerario previsto, los enganches pasarán desde la avenida Julio Caro Baroja -sobre las 12.12 horas- hasta la Calle Víctor Fuentes Casas, la avenida de la Ría con avenida Villa de Madrid (12.15 horas), calle Ángel Muriel y avenida Italia para alcanzar la plaza del Punto sobre las 12.35 horas.

Desde allí la comitiva discurrirá por la avenida Martín Alonso Pinzón, frente al ayuntamiento, la calle Arcipreste Manuel González García, calle Palos de la Frontera, y plaza Quintero Báez, llegando hasta la plaza Dinastía de los Litri alrededor de las 12.45 horas.

Desde allí girará hacía la avenida Cabezo de la Joya, calle Aljaraque, plaza Ivonne Cazenave, calle Ramón Menéndez Pidal y plaza de la Merced (12.53 horas), para proseguir por el Paseo Independencia, calle San José, calle Cala, calle Granada, calle Los Mudéjares y avenida Julio Caro Baroja, para finalizar sobre las 13.15 horas en el Parque Juan Ceada.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que los horarios son orientativos, ya que dependerán del desarrollo del recorrido y de la participación final de enganches.

La Feria del Caballo, que arranca este jueves por la noche con la cena del Choquito frito, motivará que durante todo el fin de semana se desarrollen en la capital distintas actividades vinculadas al mundo del caballo, exhibiciones, concursos y espectáculos para todos los públicos, con el objetivo de poner en valor una afición muy arraigada.

Después del paseo por el centro de la ciudad, el recinto ferial acogerá una exhibición de enganches.