Arranca en Huelva la construcción de las torres de viviendas Tres Velas

Las máquinas ya trabajan en las parcelas que verán levantarse las torres que conforman el proyecto urbanístico de las Tres Velas, que sumarán 150 viviendas nuevas a la barriada del Molino de la Vega de Huelva en su frente más cercano a la ría.

Según han confirmado a Huelva24 desde el Grupo Urbanz, promotor del proyecto, se han iniciado los ensayos geotécnicos previos a la construcción de las torres, que se distribuirán en ocho plantas más ático. Piscinas comunitarias, vistas a la ría o garaje son algunos de los atractivos de un proyecto urbanístico que supondrá toda una revolución para la populosa barriada, al que habrá que sumar la nueva vida que se plantea para el centro comercial Aqualon.

Y es que las Tres Velas se levantarán muy próximas al hasta ahora centro de ocio, entre el Paseo de la Glorieta, la avenida Molino de la Vega y la calle Bollullos del Condado, en el solar que se había venido usando como espacio de aparcamiento tras el derribo de las antiguas naves de Mariscos Rodríguez.

Recreación de los edificios h24

Proyecto más amplio

Las máquinas se ponen en marcha después de superar el escollo que supuso en su camino el informe negativo de Costas al proyecto inicial -por considerar que el mismo rompía con la homogeneidad el entorno y suponía una barrera visual hacia el mar-, lo que motivó su adaptación e integración en un planteamiento más amplio, con la proyección en el barrio de un gran bulevar verde y nuevas zonas de ocio planteadas en el Estudio de Detalle del Plan Especial de la Barriada del Molino de la Vega, que fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Huelva el pasado mes de marzo.

«Mejoramos el proyecto inicial con un programa de edificaciones más abiertas a su entorno y con la posibilidad de generar más de 2.000 m2 de zonas verdes y espacios públicos», destacó en su momento el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias. Un programa de edificaciones que comienza a materializarse con el inicio de los trabajos de estas nuevas construcciones.