12 de octubre en Huelva: la Guardia Civil celebra en la plaza de la Merced el Día del Pilar

La Guardia Civil ha conmemorado este domingo la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con un solemne acto celebrado en la plaza de la Merced de Huelva. La parada militar dio comienzo a las 11.30 horas y estuvo presidida por el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Julio Serrano, acompañado por la subdelegada del Gobierno en la provincia, María José Rico, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

El acto, que congregó a representantes de las distintas administraciones e instituciones onubenses, incluyó la imposición de condecoraciones a miembros del cuerpo y a colaboradores externos. En total, cinco guardias civiles recibieron la Cruz del Mérito Militar, mientras que otros doce fueron distinguidos con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

Además, esta misma distinción fue otorgada a dos personas ajenas al cuerpo: el sargento del Control Costeiro de la GNR de Portugal y el jefe de la Policía Local de La Palma del Condado, en reconocimiento a su estrecha cooperación con la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Huelva y la Universidad de Huelva recibieron también una Mención Honorífica por su apoyo y colaboración institucional. También se entregó una Alegoría a la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío, tras el reciente nombramiento de la Guardia Civil como Hermano de Honor, y se rindió homenaje a un guardia civil veterano por su trayectoria de servicio.

Tras la entrega de distinciones, se celebró el emotivo homenaje a los caídos y un desfile militar que recorrió la plaza de la Merced bajo los aplausos del público asistente.

Símbolo de firmeza

En su intervención, el coronel Julio Serrano subrayó el significado del Día del Pilar como «símbolo de firmeza y fortaleza inquebrantable», y recordó que «es en Nuestra Señora del Pilar donde desde 1844 hemos encontrado el valor para no caer ante la adversidad, el espíritu de servicio y entrega que caracteriza a la Guardia Civil».

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, destacó la «cercanía y proximidad» de la institución con la ciudadanía, «dando protección en las circunstancias más difíciles, siempre con profesionalidad, aportando paz, convivencia y seguridad».

El acto concluyó con la ovación de los asistentes en una jornada marcada por la emoción y el orgullo de pertenencia.