La Guardia Civil abre al público su buque oceánico Duque de Ahumada en Huelva

La Guardia Civil va a abrir las puertas de su buque oceánico Duque de Ahumada para que sea visitado por los ciudadanos durante la semana que viene. Según informa el Instituto Armado, se han organizado dos jornadas de puertas abiertas los días 7 y 8 de octubre en los que se podrá entrar al buque, que estará atracado en el Muelle Levante Sur del Puerto de Huelva (Terminal de Pasajeros).

El día 7 de octubre durante la tarde, el horario de apertura será de 17:00 a 19.30 horas. Además, durante la visita se podrán visitar los stands con material de las diferentes especialidades de la Guardia Civil. También habrá una exhibición dinámica del Servicio Cinológico de 17:30 a 17:45 horas, y de defensa personal por parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC); unos ejercicios que tendrán lugar de 18:30 a 18.45 horas.

El día 8 de octubre, en horario de 10:00 a 13:00 horas, será el turno de los colegios. Los escolares podrán visitar los stands de las diferentes especialidades y la embarcación. También contarán con la exhibición dinámica del Servicio Cinológico de 11:00 a 11:15 horas, y de defensa personal por parte de la USECIC de 12:00 a 12:15 horas.

Las unidades que expondrán su material de trabajo y explicarán sus funciones serán el Subsector de Tráfico, SEPRONA, Policía Judicial, USECIC, PEGASO y el Servicio Marítimo Provincial. También se habilitará un expositor donde se dará información de acceso a la Guardia Civil para aquellas personas interesadas.

Prevención de la delincuencia transfronteriza

Esta embarcación se ha incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz, y trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos, entre otras misiones.

El acto de entrega del nuevo buque oceánico Duque de Ahumada, se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre en Vigo en el astillero de Armón. El nuevo buque oceánico sustituye al Río Miño tras haber cumplido su periodo de vida útil.

El patrullero hace unos días en Cádiz l. v.

El Duque de Ahumada atenderá, además, los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones de Frontex durante un periodo de cuatro meses al año.

Se trata de un buque de grandes capacidades, «que supone un hito tecnológico de primer nivel y un importante incremento de las capacidades operativas de la Guardia Civil en el desempeño de sus funciones en el ámbito marítimo», según detalla la Guardia Civil. Dispone de cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un rov —vehículo submarino operado remotamente— para la inspección y rastreo subacuático de hasta 1.000 metros de profundidad.

Además, está dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un máximo de cien personas.

Autonomía superior a las 11.000 millas

Tiene una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Puede alcanzar una velocidad de 18 nudos y tiene una velocidad de patrulla superior a los 11.

Cuenta con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.