Otra piedra para el turismo: Sin tren entre Huelva y Sevilla para el puente del Pilar

Huelva no tendrá conexión por línea ferroviaria con Sevilla entre el 10 y el 12 de octubre

Nuevo contratiempo para el turismo de Huelva. Y una vez más está vinculado a sus problemas con la línea ferroviaria. A las habituales trabas de los retrasos en los trenes y de las continuas averías que sufren los trenes que llegan a la capital onubense desde el resto del país se le une ahora una noticia que ha podido confirmar Huelva24.com pese a que todavía Renfe no le ha dado oficialidad.

Se trata de que en el puente del Pilar no habrá conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, por lo que los usuarios tendrán que viajar en otros medios de transporte durante unos días en los que es muy habitual desplazarse, o bien por motivos de ocio al ser festivos, o por ejemplo en el tema de los estudiantes que suelen volver a casa en esas fechas al no tener clase.

Durante los días 10, 11 y 12 de octubre, es decir, entre el viernes y el domingo, ahora mismo no se pueden comprar billetes de tren para viajar de Huelva a Sevilla y viceversa. Sin embargo, el resto de días no hay problemas en adquirirlos a través de la página web oficial de Renfe (o de otras plataformas).

Hay cinco diarios en cada sentido entre ambas capitales, con una duración media de entre una hora y 22 minutos a una hora y 46 minutos, con salidas desde Huelva a Sevilla a las 6.30, 10.51, 15.00, 17.50 y 18.57, y con salidas desde Sevilla a Huelva a las 8.48, 12.40, 12.48, 17.04 y 20.50 horas.

Renfe, que ha planificado esos tres días (del 10 al 12 de octubre) trabajos de mejora en la línea ferroviaria entre ambas capitales, todavía no ha especificado si dará algún tipo de servicio alternativo a los usuarios que esos días quieran coger el tren, como por ejemplo habilitar algunos autobuses, y es que habrá muchas personas que por ejemplo necesiten desplazarse desde Huelva a Madrid, o viceversa, en el puente del Pilar, y cuando tengan que hacer el trasbordo en Sevilla ahora mismo todavía no tienen ninguna noticia oficial de que les vayan a llevar en autobús.

"A lo mejor a un estudiante joven no le trastoca mucho el trasbordo, pero imaginémonos a gente mayor o a familias enteras que tengan que hacerlo", señalaba a este diario Salvador Romero, el presidente de la Plataforma por la llegada del AVE a Huelva.

Se mostraba molesto al indicar que "todas las reparaciones y arreglar las vías son pocas y evidentemente que son necesarias. El problema es que han elegido una fecha muy mala para hacerlas. Llevarlas a cabo en un puente como el del Pilar no tiene lógica ninguna porque perjudica a muchos usuarios. Podrían haber elegido otras fechas mejores sin duda".

Medida similar en junio

Ya el pasado mes de junio Renfe anunció que suspendía la conexión por tren desde Huelva a Sevilla durante los dos fines de semana posteriores a la celebración de la romería del Rocío. «El motivo son los trabajos para la ampliación de la vía de apartado en la estación de Salteras, la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado y la mejora de la capacidad hidráulica de la vía en dos tramos de la línea afectados por varias inclemencias meteorológicas», señaló en una nota de prensa.

Las obras se llevaron a cabo entre el 12 y el 16 de junio y del 26 al 30 de junio, es decir, en el arranque de la temporada estival, clave para un destino costero como es Huelva. Renfe programó entonces 179 autobuses «para garantizar la movilidad de todos los viajeros de los trenes con origen y destino Huelva», según afirmó la compañía. Ahora se supone que hará algo similar después de esta nueva bofetada sin mano para el turismo onubense.