El Ayuntamiento de Huelva entrega las llaves de 14 viviendas en alquiler con rentas no superiores a 150 euros

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado esta semana un acto para formalizar nuevos contratos de alquiler y entregar las llaves de 14 viviendas sociales. En este caso se trata tanto de nuevas adjudicaciones, como de regularizaciones de alquileres. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado y agradecido «el intenso trabajo que se realiza desde la concejalía de Vivienda para dar seguridad y estabilidad a las familias».

Pilar Miranda ha deseado «que estas llaves que hoy entregamos sean la puerta a una nueva etapa, para construir un futuro con estabilidad y con sueños renovados» reconociendo que «aún queda mucho por hacer. Pero cada entrega como esta nos demuestra que sí se puede transformar la realidad cuando trabajamos unidos y con un propósito común». De esta forma, la alcaldesa ha apuntado a la vivienda «como uno de los desafíos más grandes de la sociedad actual, por lo que seguirá siendo una prioridad para nuestra gestión municipal».

Se han firmado 14 contratos de alquileres de viviendas en la calle Doctor Emilio Haya Prats, la calle Jesús Hermida, la calle Grulla, Rodrigo de Jérez, Teniente de Navío José Estrada y Cepeda, y las plazas Pintora Lola y Doctor Eduardo José García Fernández.

Algunos de los beneficiarios en el Ayuntamiento de Huelva junto a Pilar Miranda

Se trata de contratos de arrendamiento de viviendas sociales por un plazo de siete años destinadas a personas vulnerables, con rentas de alquiler que oscilan entre los 50 y 150 euros mensuales.

Las tres viviendas de la calle Doctor Emilio Haya Prats proceden del convenio suscrito por el Ayuntamiento con la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Fruto del convenio, el Gobierno cede el uso de las viviendas para destinarlas a alquiler social, especialmente a unidades familiares con hijos.

Casa Grande de la calle Jesús Hermida

Además dos de las viviendas están ubicadas en la Casa Grande de la calle Jesús Hermida. Un edificio, ha recordado la primera edil, «por el que llevamos luchando y trabajando desde que llegamos al Ayuntamiento de Huelva, cuyas obras de rehabilitación ya están en marcha desde principios del mes de agosto, pero donde además, estamos a disposición de los inquilinos, de sus vecinos, desde el primer día, para responder a sus necesidades, como en este caso, para regularizar su situación, poniendo los contratos a nombre de quienes de verdad los ocupan».

Desde la concejalía de Vivienda, el Ayuntamiento de Huelva aprovecha la gestión de alquileres de viviendas municipales para hacer un seguimiento a las familias inquilinas, acompañándolas y apoyándolas en coordinación con las concejalías de Servicios Sociales y Empleo.