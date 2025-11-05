La nueva ordenanza de veladores de Huelva enfrenta a vecinos y hosteleros: «Hay que poner orden en la jungla en que se ha convertido el ocio»

La plataforma ciudadana Huelva contra el ruido ha respondido a la advertencia realizada días atrás por la asociación de hosteleros Bareca, que alertaba de las dificultades que muchos negocios de la ciudad están teniendo para adaptarse a la nueva ordenanza de terrazas y veladores aprobada por el Ayuntamiento. Frente a la preocupación del sector por las limitaciones de espacio y las posibles repercusiones en la rentabilidad de los establecimientos, el colectivo vecinal considera que la normativa «no obliga a bajar persianas, pero sí viene a poner orden en la jungla en que se ha convertido el derecho al ocio de unos sobre el derecho al descanso de otros».

Así lo considera María Luisa Domínguez, portavoz de la plataforma y presidenta de la Asociación de Vecinos de Pescadería, que ha subrayado que «la avaricia mostrada por parte de algunos hosteleros durante y después de la pandemia, amparada en la actitud comprensiva del Ayuntamiento durante ese tiempo, ha llevado a obviar el derecho de los vecinos a circular por aceras, plazas y paseos». Un derecho que confía en recuperar, al menos en parte, con la entrada en vigor de la nueva ordenanza.

Por ello, desde el colectivo ciudadano lamentan que «ahora se hable de ruina cuando se pide simplemente cumplir una ordenanza elaborada con la participación del propio sector y que ha dado un margen de seis meses para la adaptación de los negocios». En su opinión, «no puede ser que el cumplimiento de la norma se vea como una amenaza, cuando lo que persigue es garantizar la convivencia».

Espacio y accesibilidad

La portavoz recuerda que la ordenanza establece una anchura mínima de 1,80 metros en las aceras para permitir el paso de carritos de niños, personas con movilidad reducida o andadores, y se pregunta «si eso les parece mucho a quienes han invadido el espacio público con mesas sin límite, impidiendo el paso a estas personas durante años».

Desde la plataforma insisten en que las sanciones no deben ser motivo de alarma, ya que «si se cumple la ordenanza, no tiene por qué haber sanciones ni miedo a ellas», señalando que «el cumplimiento de la normativa no vulnera el derecho al trabajo de los hosteleros, ni al disfrute del ocio, pero sí protege el derecho fundamental al descanso de los vecinos y vecinas».

Huelva contra el ruido ha querido destacar que la ciudadanía fue «permisiva y solidaria» con el sector hostelero durante el periodo de pandemia y pospandemia, pero advierte de que «la costumbre no puede convertirse en ley cuando existe una ordenanza reciente que ha de aplicarse, así como unas normas de accesibilidad universal que nos afectan a todos».

El colectivo confía en que la comisión de seguimiento, asesoramiento, coordinación y control de la aplicación de la ordenanza permita «alcanzar un consenso real entre hosteleros, asociaciones vecinales, responsables municipales y técnicos», para que «todos podamos disfrutar del ocio sin que ello vulnere otros derechos fundamentales».

Con este posicionamiento, la plataforma vecinal responde al temor expresado por Bareca, cuyo presidente, Rafael Acevedo, advertía la pasada semana a Huelva24 que las nuevas limitaciones «ponen contra las cuerdas a varios negocios», y que «no es sencillo mantener un negocio con apenas cuatro mesas en la vía pública, especialmente cuando la clientela prefiere claramente las terrazas».