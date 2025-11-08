La Guardia Civil, tajante: entre 600 y 3.000 euros de multa si no llevas este objeto en la guantera del coche

La Guardia Civil ha comenzado una nueva campaña de control en las carreteras españolas con un objetivo inesperado, las guanteras de los vehículos. En los últimos días, los agentes están realizando inspecciones más exhaustivas para comprobar no solo la documentación del coche, sino también los objetos que los conductores guardan en su interior. El motivo, según fuentes del cuerpo, es garantizar la seguridad vial y evitar posibles riesgos derivados de la tenencia de elementos peligrosos o no permitidos.

Multas de entre 600 y 3.000 euros

Las sanciones derivadas de estos controles pueden alcanzar cifras considerables. Las infracciones más graves están contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, con multas que van desde los 601 hasta los 3.005 euros. Estas penalizaciones se aplican principalmente cuando se detectan armas blancas, utensilios contundentes o herramientas que puedan considerarse peligrosas dentro del vehículo sin justificación.

Documentación y dispositivos obligatorios

Además de revisar los objetos guardados, los agentes verifican que los conductores lleven la documentación reglamentaria —permiso de circulación, carnet de conducir y tarjeta de la ITV— en regla y disponible. La falta o caducidad de alguno de estos documentos también puede suponer una multa.

Otro de los elementos bajo vigilancia es la baliza de emergencia V-16, que sustituirá definitivamente a los triángulos de señalización a partir de enero de 2026. Este dispositivo luminoso, que debe estar homologado y accesible dentro del vehículo, es ya considerado un elemento clave para la seguridad vial. No llevarlo podría derivar en una sanción, aunque menor que las relacionadas con objetos peligrosos.

Consejos de la Guardia Civil

Ante el aumento de los controles, la Guardia Civil recomienda mantener la guantera ordenada y libre de objetos innecesarios. También aconseja retirar herramientas o cuchillos multiusos que puedan generar confusión durante una inspección.

Por otro lado, aunque la DGT permite actualmente portar la documentación en formato digital mediante su aplicación oficial, las autoridades recuerdan que disponer de la versión física facilita los controles y evita posibles retrasos.

En defintiva, conesta medida, la Guardia Civil busca fomentar la concienciación ciudadana sobre la importancia de revisar no solo el estado mecánico del vehículo, sino también su contenido. La campaña pretende reforzar el mensaje de que la seguridad vial abarca cada rincón del coche, incluida la guantera. Cualquier descuido o infracción podría tener consecuencias económicas severas y, sobre todo, poner en riesgo la seguridad en carretera.