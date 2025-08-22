Así será el traslado de la Virgen de la Salud previo a la Magna Mariana de Huelva

Menos de un mes queda para la Magna Mariana de Huelva. Una jornada única en la que disfrutaremos por las calles de hasta 24 imágenes marianas procedentes de toda la provincia onubense. Pero la actividad cofrade no se quedará solo en ese día, sino que se vivirán varias jornadas de vísperas de gran intensidad, como la que protagonizará la Virgen de la Salud en su traslado desde Pérez Cubillas hasta la Ermita de la Soledad.

A falta de información oficial por parte del Consejo de Hermandades y la Diócesis de Huelva sobre la Magna, la Hermandad de la Salud sí ha dado a conocer los detalles del traslado que protagonizará la dolorosa de la cofradía el próximo día 6 de septiembre. Un traslado en el que trabaja tanto la hermandad como todo el barrio de Pérez Cubillas, que desde hace semanas trabaja en la elaboración de los adornos que engalanarán sus calles para el traslado y para el regreso triunfal bajo palio en la madrugada del 20 de septiembre.

La salida el sábado 6 de septiembre desde la Parroquia de San Francisco de Asís está prevista para las 18.30 horas. Recorrerá las calles Río Guadalquivir, Río Ebro, Río Miño, Río Bidasoa, Río Guadiana, Río Salado, Río Guadaíra, Río Duero, Río Pisuerga, Puebla de Sanabria, Maestra Aurora Romero, Beas, Cristo de la Fe, San Marcos, San Ramón, Avenida Palomeque, Doctor Cantero Cuadrado, Avenida Federico Mayo, Mackay y Macdonald, Jesús de la Pasión, Callejón del Santo Entierro, Plaza de las Angustias y Ermita de la Soledad. La llegada a la ermita se prevé para las 23.30 horas.

La Virgen de la Salud irá portada en este traslado sobre el paso procesional de la Virgen de Consolación, cedido para esta ocasión por la Hermandad de la Buena Muerte. El acompañamiento musical, al igual que para el día de la procesión jubilar, estará a cargo de la Banda de Música Albricias. Entre las novedades destacará el estreno de la marcha 'Spes et Salus Infirmorum', obra de David Macías Gómez.

En la Ermita de la Soledad permanecerá la Virgen de la Salud hasta el 20 de septiembre, compartiendo culto durante estos días con los titulares de la Hermandad del Santo Entierro, así como con las dos imágenes que llegarán a Huelva para la magna procedentes de Ayamonte: la Virgen de las Angustias -su patrona- y la Virgen de la Soledad.