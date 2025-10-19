San Antonio, el barrio de moda que sigue creciendo y sumará nuevas superficies comerciales y de ocio

El barrio de San Antonio se ha convertido en uno de los nuevos polos de expansión urbana de Huelva. Lo que hace apenas una década eran solares vacíos junto a la avenida Andalucía, hoy es un entorno moderno, lleno de vida y con un ritmo de crecimiento que no se detiene.

El motor de esta transformación ha sido, en buena parte, el desarrollo del parque comercial de la zona, un conjunto de parcelas de uso terciario y comercial que ha reactivado un espacio que llevaba casi veinte años sin actividad. La apertura del supermercado Aldi en 2022 marcó el inicio de una nueva etapa. A su alrededor se instalaron un Burger King y un Domino's Pizza, configurando un parque comercial con un amplio aparcamiento en superficie —con más de 750 plazas— y accesos cómodos tanto para peatones como para vehículos.

Pero la expansión no se detiene y las máquinas siguen trabajando a un ritmo vertiginoso en la zona, donde avanzan los trabajos de las futuras incorporaciones: un gimnasio, una franquicia de ropa low cost, y una perfumería. Así lo confirmaba recientemente el empresario y artista Pepe 'El Marismeño', promotor del proyecto, asegurando que el parque comercial «está siendo todo un éxito» y pronto contará con nuevas aperturas.

Trabajos en el parque comercial instagram

En concreto, están en marcha las obras para la llegada de KIK, Rossmann y Fitness Park, que completarán la oferta de servicios y ocio junto a las enseñas ya consolidadas. «Sin duda, orgulloso de nuestro trabajo, con más de 100 puestos de trabajo directos, más los indirectos», señalaba el artista onubense en sus redes sociales.

La incorporación de estas marcas supone un paso más en la diversificación comercial del barrio, que empieza a atraer negocios poco habituales en la zona, como tiendas de moda o de bienestar. KIK, por ejemplo, será la primera franquicia de su categoría en instalarse en este entorno, dando respuesta a una demanda que se expande más allá de la propia barriada, y que atenderá a un entorno especialmente poblado.

Más viviendas en una zona revitalizada

Este crecimiento comercial ha venido acompañado de un fuerte desarrollo residencial. En los alrededores del parque comercial se han levantado en los últimos meses nuevas promociones de viviendas que están dando forma a un barrio joven, dinámico y con demanda creciente.

Así, tras la materialización de las promociones que rodean esta zona comercial, hay ahora mismo otro proyecto que avanza. Se trata de Argén Huelva III, actualmente en construcción y e se suma a las dos fases anteriores ya entregadas. El proyecto, compuesto por 38 viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios, incluye garajes, trasteros y locales comerciales, y santa en una parcela en forma de L entre la plaza de Toledo, la calle Salamanca y la calle Baleares, muy próxima a la avenida de Andalucía.

Argén III, la nueva promoción de viviendas proyectada en la zona aelca

También comenzará próximamente, y a escasos metros de este parque comercial, la construcción de una treintena de viviendas de protección oficial en la calle Rubén Darío, en otro solar baldío hasta el momento donde la AVRA de la Junta de Andalucía tiene proyectada una nueva promoción.

Y es que su ubicación, a pocos minutos del centro, convierte a San Antonio en una de las zonas más atractivas para quienes buscan combinar comodidad, servicios y calidad de vida. Aún así, el impulso urbanístico de la ciudad no se limita a esta barriada. El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de promoción de vivienda, tanto protegida como de renta libre, con el objetivo de «facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar la inversión en la ciudad». Una ciudad en la que se pretende multiplicar la obra nueva, creando nuevas zonas en expansión.