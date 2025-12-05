Últimas entradas para el concierto de Niña Pastori esta noche en Huelva: las puedes comprar por este precio

Tras su paso por Sevilla y Barcelona, Niña Pastori actuará esta noche en Huelva con motivo de su gira 'Navidad con Niña Pastori'. La cantante gaditana ofrecerá un extenso repertorio de temas navideños con esta increíble voz y ese arte que tanto le caracteriza. Los asistentes podrán disfrutar de una noche extraordinaria con este espectáculo que supone toda una experiencia sensorial y emocional única.

El concierto tendrá lugar esta noche a partir de las 20:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín. A pesar del gran número de entradas vendidas durante esta semana, aún es posible adquirir algunas localidades para poder presenciar en directo este fantástico espectáculo donde el público podrá sentir el verdadero espíritu de la Navidad.

Entradas a la venta

Las personas que estén interesadas en asistir al concierto de Niña Pastori en Huelva pueden comprar alguna de las últimas entradas disponibles a través de giglon.com, la web encargada de gestionar la venta. Según esta plataforma, aún es posible adquirir entradas en varias ubicaciones del recinto.

Las más baratas son las que se ubican en la Grada 1, que se pueden comprar por 38 euros. En la Grada 0 y en la Pista Central tienen un precio de 42 y 46 euros respectivamente. La Grada 1, además, es la que tiene más localidades a la venta tanto en la zona de levante como en la zona de poniente, con más de 300 entradas disponibles.

Precios de las entradas Grada 1: 38 euros

Grada 0: 42 euros

Pista Central: 46 euros

Dónde comprar: giglon.com

Un espectáculo navideño único

«Quiero que el público sienta la misma magia e ilusión que yo siento en Navidad. Este concierto es un regalo para todos, un momento para vibrar, emocionarse y celebrar juntos. Después de la acogida del año pasado, volveremos con más fuerza y cariño que nunca», afirma la cantante en su web oficial.

El espectáculo navideño de Niña Pastori se ha convertido en uno de los acontecimientos navideños más esperados. La gaditana ofrece un repertorio cuidadosamente seleccionado en el que combina los temas de su disco 'Feliz Navidad', publicado el pasado año, con algunas canciones clásicas de estas fechas tan señaladas. Sus conciertos, por tanto, suponen una oportunidad única para todas las personas que quieran disfrutar del mejor ambiente navideño y de la increíble voz de Niña Pastori.