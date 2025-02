Unidad en la Esperanza

Como todo suma en la persecución de la mejora individual y colectiva, releyendo la carta encíclica Spe Salvi (Salvador por la esperanza), del fallecido Papa Benedicto XVI, él comenta, refiriéndose al texto paulino de Efesios 2:12, que: "A pesar de los dioses, estaban "sin Dios" y, por consiguiente, se hallaban en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío".¹

La carta del Papa, nos comunica que la fe y esperanza son la misma cosa, de ahí el título del artículo y el razonamiento traído, más allá de lo estrictamente espiritual, al presente oscuro del presente político y social español. De seguir el camino actual, de tener "dioses" (los elementos perversos de la ideología woke, hoy carcomiendo nuestro Estado y a la sociedad misma), no hallaremos la esperanza tan necesaria para alcanzar una sociedad redimida del vacío ético y moral, más de la inseguridad jurídica y lleno de gestos caudillistas, tanto en el poder central como en el periférico. Todo, hoy el España y en Europa, es un continuo peligro de invasión de las instituciones por parte del socialismo con la mirada dispuesta al acuerdo de los populares, antiguos liberal-conservadores.

La única posibilidad es recuperar la esperanza, o sea, la fe, en que el cambio es posible y un nuevo régimen que desmonte todo el daño que el sistema está llevando a la práctica, es viable en un devenir cercano. Pero eso nunca será alcanzado sin la unidad de todos los que quieren el cambio. Vox no puede ir por un lado manteniendo una brecha aparentemente insalvable con SALF, de Alvise. Tampoco deben aparecer, medrando mayor división, ni el querido Espinosa de los Monteros o, supuestamente, la Sra. Olona. Nada de eso. Para los españoles que creemos que hay que cambiar el sistema, nada nos vale si no es alcanzar la mitad o más de parlamentarios que el PP, obligándole así a formar gobierno con el españolismo y no con el PNV y Junts.

Por último, termino con otras palabras de la encíclica de Benedicto, en la que se nos dice: "La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una nueva vida".² Evidentemente, Su Santidad hacía referencia a aquellos que habiendo aceptado la Palabra, ya viven en la luz que nos da fe y esperanza. Nosotros, españoles cansados y entristecidos por los acontecimientos políticos y de degradación social, pedimos a los políticos que podrían traer un nuevo sistema de cosas, limpio, luminoso y renovado, que por favor lleguen a acuerdos que no frustren la ilusión por la renovada España que esperamos.

¹ "SPE SALVI facti sumus", pg. 6, Benedicto XVI, 2007, Librería editrice vaticana.

² Ibidem, pg. 7