La Playa de Huelva que se encuentra en un Paraje Natural y ha sido premiada con una bandera azul

La Playa del Espigón es la única playa ubicada en el término municipal de Huelvacapital, pero pocos saben que también es uno de los escasos arenales andaluces situados en pleno espacio natural protegido. Su localización dentro del Paraje Natural de las Marismas del Odiel y su reciente Bandera Azul la convierten en un destino singular en la costa onubense.

Con un entorno tranquilo y sin aglomeraciones, esta playa ofrece casi tres kilómetros de arena dorada y servicios bien integrados en el paisaje. Es una opción muy valorada por quienes buscan disfrutar del mar en un espacio natural cuidado y poco masificado.

La playa del Espigón en Huelva capital

La Playa del Espigón, situada en el Dique Juan Carlos I, se extiende a lo largo de algo más de 2,5 kilómetros de arena dorada. Cuenta con una anchura media de unos 40 metros y está equipada con servicios de socorrismo, zona de aparcamiento, limpieza regular, un área libre de humos en la pasarela 4 o una playa canina entre las pasarelas 5 y 6.

Este arenal nació tras la construcción del dique que le da nombre y se ha ido adaptando a un ecosistema de dunas móviles con vegetación autóctona como el barrón, el lirio de mar o el cardo marino, entre otras especies. Su amplitud permite disfrutar de largos paseos, practicar pesca deportiva o simplemente relajarse frente al mar.

El acceso se realiza a través de la carretera del Dique Juan Carlos I, aunque también se puede llegar en autobús los fines de semana y festivos desde la estación de Damas, con horarios que permiten pasar toda la jornada junto al mar.

El Paraje Natural Marismas del Odiel

Lo que hace verdaderamente especial a esta playa es su ubicación dentro del Paraje Natural Marismas del Odiel, un enclave protegido de alto valor ecológico declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Zona de Especial Protección para las Aves.

El trayecto hasta la playa atraviesa una zona de gran riqueza ornitológica donde es frecuente avistar flamencos, garzas cigüeñas negras, moritos, grullas o incluso águilas pescadoras en invierno.

Este entorno convierte cada visita a la playa en una experiencia que va más allá del baño y el sol: es una oportunidad para conectar con la naturaleza y disfrutar de uno de los ecosistemas más representativos de la costa andaluza.

La Bandera Azul: garantía de calidad y sostenibilidad

En la temporada 2025, la Playa del Espigón ha sido distinguida con la Bandera Azul, un galardón internacional que premia la calidad de las aguas, la seguridad, la gestión ambiental y los servicios ofrecidos.

Este reconocimiento, otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE), se suma a otros distintivos como la 'Q' de Calidad Turística y la 'S' de Sostenibilidad, lo que refuerza su compromiso con el respeto al medioambiente y el disfrute responsable del litoral. Además, también es considerada una playa accesible.

Así, la Playa del Espigón se posiciona como un destino imprescindible para quienes buscan cerca de la capital una experiencia de sol y mar en un entorno cuidado, natural y bien gestionado.