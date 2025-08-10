En esta playa de Huelva puedes visitar un antiguo mausoleo romano: se encuentra a unos minutos

Quien veranea en la playa de Punta del Moral, en Ayamonte, suele destacar sus arenas doradas, su ambiente relajado y su sabrosa gastronomía marinera. Lo que muchos desconocen es que, a menos de tres kilómetros tierra adentro, entre marismas y pinares, se encuentra uno de los yacimientos más singulares de la costa onubense: un pequeño mausoleo romano del siglo IV. Esta antigua edificación está situada en la barriada de Campo de Canela, dentro del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, y se puede visitar con facilidad.

El mausoleo, datado del siglo IV, formaba parte de un antiguo asentamiento tardorromano vinculado a la pesca y a la producción de salazones. En su interior se hallaron cuatro fosas de inhumación cubiertas con losas de mármol o ladrillo y acompañadas de clavos, siguiendo costumbres funerarias de la época.

El Mausoleo romano de Punta del Moral

El llamado Mausoleo de Punta del Moral fue descubierto por accidente en 1981, cuando una pala mecánica removía arena durante unas obras. Desde entonces, los trabajos arqueológicos han revelado que se trataba de un panteón familiar construido en el siglo IV, con cuatro tumbas en su interior: las de un hombre, una mujer, un joven y un niño. Sus cuerpos reposaban bajo losas de mármol o ladrillo, acompañados de clavos utilizados para protegerlos de los malos espíritus, según la tradición funeraria de la época.

Construido con muros de mampostería y cubierta de tejas planas y curvas, el edificio contaba con una única estancia, dos ventanas y una puerta. Los materiales procedían de distintos puntos del suroeste ibérico, como Cádiz, Portugal o el propio Ayamonte, lo que sugiere la importancia del enclave en la red comercial romana.

Parte de los restos recuperados del mausoleo se conservan en el Museo de Huelva. Además, en 2005, el recinto actual fue restaurado por el Ayuntamiento de Ayamonte con apoyo de la Junta de Andalucía, y se encuentra protegido por un cerramiento que permite su contemplación desde el exterior.

Punta del Moral, un paraíso natural

Punta del Moral es mucho más que una playa tranquila. Es un rincón donde el tiempo parece detenerse, ideal para quienes buscan descanso, gastronomía y naturaleza. Ubicada en Isla Canela, a escasos kilómetros del centro de Ayamonte y muy cerca de la frontera con Portugal, esta playa combina el encanto de lo salvaje con todas las comodidades: pasarelas de acceso, servicios, chiringuitos, clubes náuticos y una amplia oferta hotelera.

Con algo más de 1.700 metros de longitud, sus playas invitan a largos paseos, sobre todo cuando hay marea baja y se crean pequeñas piscinas naturales. El entorno, rodeado por marismas y el espigón que protege la ría Carreras, es perfecto para la práctica de deportes náuticos como el paddle surf, el kitesurf o el kayak.

Y para reponer fuerzas, nada mejor que una comida con sabor a mar: chocos, atún encebollado, coquinas o arroz marinero son solo algunas de las especialidades que sirven los chiringuitos y restaurantes de la zona.