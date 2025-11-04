Así es la montaña más alta de Huelva: cuánto mide y cómo se puede subir al cielo de la provincia

En pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se eleva el Monte Bonales, la cumbre que presume de ser el punto más alto de la provincia de Huelva. Con 1.055 metros de altitud, esta montaña situada junto a la frontera con Badajoz se ha convertido en un destino imprescindible para quienes disfrutan del senderismo, la naturaleza y los paisajes panorámicos.

A diferencia de otras cimas más abruptas, el Monte Bonales ofrece una ascensión amable, rodeada de dehesas, encinares y pinares que cambian de color según la estación. Su cumbre es amplia y tranquila, y un monolito indica el lugar exacto que marca el techo provincial. Desde allí, las vistas se extienden por la sierra onubense y alcanzan también tierras extremeñas.

Llegar hasta la cima es posible a través de varias rutas, lo que permite adaptar la experiencia al perfil del visitante. La más popular parte desde el Monasterio de Tentudía, en Badajoz, un recorrido de unos seis kilómetros (ida y vuelta), de dificultad baja a moderada, que se completa en unas tres horas y resulta ideal para quienes buscan un plan de naturaleza sin gran exigencia física. Los senderistas más experimentados pueden optar por la ruta que comienza en Arroyomolinos de León, en la vertiente onubense, más larga y con mayor desnivel, que ronda los diez kilómetros y supone un reto mayor.

Una invitación a desconectar

En cualquier caso, ascender al Monte Bonales es una invitación a desconectar y disfrutar del silencio del bosque, de la pureza del aire serrano y del placer de coronar el «cielo de Huelva» con un esfuerzo asumible para casi todos los públicos. Además, la subida puede complementarse con la visita a pueblos cercanos como Cortegana, Fuenteheridos o Almonaster la Real, que suman atractivos culturales y gastronómicos a la escapada.

Senderismo por la Sierra de Huelva adobestock

Para aprovechar al máximo la experiencia, conviene llevar calzado cómodo, agua suficiente y ropa adecuada para la montaña, ya que la altitud puede bajar la temperatura incluso en días soleados. También es fundamental respetar la señalización y el entorno natural, ya que se trata de un espacio protegido de gran valor ecológico.

En definitiva, el Monte Bonales es una oportunidad única para sentir la sierra desde su punto más elevado y contemplar Huelva desde una perspectiva que pocos conocen. Una aventura accesible, auténtica y perfecta para descubrir la provincia de una forma diferente.