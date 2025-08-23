Magna Mariana de Huelva: La Virgen de Montemayor llegará a San Pedro en los días previos

A medida que se acerca la fecha de celebración de la procesión Magna Mariana de Huelva van dándose a conocer detalles de cómo serán los días previos. La llegada de las imágenes de la provincia tomarán el protagonismo en esos días, siendo variadas las formas en las que cada una de ellas llegarán a sus templos de acogida.

La Hermandad Matriz de Montemayor, la última en confirmar su asistencia a la procesión jubilar, ha informado que su titular, la Virgen de Montemayor, llegará en primera instancia a la Parroquia Mayor de San Pedro, en el centro de la ciudad. La patrona de los moguereños llegará a la capital en esa semana previa a la procesión a un templo del que saldrán la Virgen del Valle de La Palma, la Virgen del Refugio de la Sacramental de Pasión, la Virgen de los Remedios de Villarrasa y la Virgen de la Cinta, que culminará su novena en la jornada del 17 de septiembre.

Traslado al Sagrado Corazón de Jesús

Ese día, el miércoles previo a la Magna Mariana, la Virgen de Montemayor será trasladada de manera popular desde la Mayor de San Pedro hasta la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, templo desde el que saldrá el día 20 de septiembre. La patrona de Moguer irá portada en las andas de plata que utiliza para la romería cada mes de mayo y contará con el acompañamiento musical de un coro de tamborileros. Era deseo de la hermandad durante este traslado poder visitar a el Convento de las Hermanas de la Cruz, si bien el itinerario definitivo aun no ha sido anunciado.

Nuestra Señora de Montemayor Coronada SB

Regreso a Moguer

Una vez finalice la procesión jubilar tendrá lugar el regreso de las imágenes de la provincia a sus localidades de origen. La Virgen de Montemayor regresará a Moguer el domingo 21 de septiembre. Su lugar de llegada será la Capilla de San Sebastián, sede canónica de la Hermandad de Padre Jesús. Un templo que se encuentra a la entrada del pueblo, anexo al cementerio. Aquí la patrona de los moguereños permanecerá durante unas horas en veneración y al atardecer será trasladada en andas hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Granada, recorriendo las calles de su pueblo arropada por todos sus fieles.