Vecinos afectados por las inundaciones en Huelva: «Tenemos más de medio metro de agua en Mazagón»

La gran cantidad de gua caída sobre el litoral de Huelva está causando muchas incidencias durante las horas de la mañana de la jornada de este miércoles. El fuerte temporal de precipitaciones y viento está causando varias incidencias en viviendas, calles y mobiliario urbano, como ocurre en el núcleo costero de Mazagón está generando una gran incertidumbre a los vecinos.

«La verdad que estamos pasándolo verdaderamente mal aquí en Mazagón, ya tenemos más de metro de agua», indica a Huelva24 Víctor, que expone que se trata de una «situación muy complicada la de estos momentos». Añade que están «cayendo los rayos en medio del pueblo».

Corrimiento de tierras junto a las casas H24

En sus redes sociales ha compartido imágenes tomadas desde la popular Cafetería París, en la avenida de los Conquistadores, a la entrada de la localidad, en la que se aprecian cómo el viento empuja a los vehículos que circulan y las calles se van llenando de agua. Incluso durante unos minutos se quedan a oscuras porque se va la luz y el cielo está ennegrecido.

Lluvias en la Avenida Conquistadores de Mazagón @Vgm423

150 incidencias en la provincia

El número de incidencias atendidas por el 112 desde el comienzo de las lluvias asciende a más de 150, de las cuales medio centenar se han concentrado en la provincia de Huelva. De hecho, desde las 9:00 horas de la mañana los avisos se han sucedido en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas en las salas del 112 alertan de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problema en el alcantarillado y caídas de troncos.