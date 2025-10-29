El aviso rojo se extiende al interior de la provincia de Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado este miércoles el aviso meteorológico en la provincia de Huelva, que pasa a nivel rojo —el máximo en la escala de alertas— en todo el litoral onubense y varias comarcas del interior debido al fuerte temporal que afecta a la zona, donde se esperan acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado.

El aviso rojo implica riesgo extremo, con condiciones meteorológicas que suponen una amenaza para la integridad física y la seguridad de las personas. La Aemet recomienda evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de playas y espigones, y asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento.

Alerta de Protección Civil

De hecho, los onubenses han recibido en la mañana de este miércoles la alerta de Protección Civil en sus teléfonos móviles. Ha sido poco antes de las diez de la maña cuando se ha recibido el mensaje en el que se solicita extremar la prudencia y evitar los desplazamientos.

A esa hora las precipitaciones eran ya lo suficientemente intensas como para presagiar que aumentaría el nivel de aviso.

Durante toda la madrugada se han venido registrando incidencias menores en la provincia, según señalaban a primera hora desde el 112: anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas, así como algunas caídas de ramas y árboles. Por ejemplo, en La Puebla de Guzmán se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401 en sentido Paymogo.

Sin embargo, estas incidencias han ido multiplicándose a medida que avanzaba la mañana, con inundaciones importantes, principalmente en Ayamonte.

De hecho, es en Ayamonte donde la Aemet señala la posibilidad de que continúen las lluvias torrenciales con precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, pudiéndose extender en las próximas horas hacia el noroeste.

Si bien en un primer momento se declaró la situación de riesgo extremo por lluvias en todo el litoral onubense, incluida Huelva capital, a medida que avanzaba la mañana se ha ampliado a comarcas del interior, extendiéndose al Condado y el Andévalo, donde se mantendrá activo hasta las nueve de la noche.

Desde la Aemet recuerdan que puede haber inundaciones y crecidas, por lo que insta a seguir las recomendaciones de Protección Civil.