La Diputación de Huelva lanza 18 plazas de empleo público de libre acceso: requisitos y plazos de inscripción

La Diputación Provincial de Huelva ha abierto una nueva convocatoria de empleo público que pone a disposición 18 plazas en turno libre, mediante los sistemas de oposición y concurso-oposición. El objetivo de la convocatoria es atraer talento diverso para reforzar su plantilla con perfiles técnicos, operativos y administrativos. Las personas interesadas tienen un plazo de inscripción que va del 7 de octubre al 4 de noviembre de 2025.

Para poder participar, los aspirantes deben cumplir los requisitos generales del Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015) (nacionalidad, capacidad funcional, edad, entre otros), así como las exigencias específicas detalladas para cada plaza: desde titulaciones universitarias hasta certificados de formación o carnés de conducir, dependiendo del puesto.

Plazas convocadas y requisitos

Las 18 vacantes convocadas incluyen perfiles muy diversos. Entre ellas figuran puestos técnicos, como un técnico superior en deportes, un arquitecto técnico, dos ingenieros técnicos de obras públicas, un ingeniero técnico en topografía y un archivero, todos ellos con procesos de selección por oposición o concurso-oposición y con titulación universitaria exigida.

También se ofertan plazas de capataz agrícola y forestal, que requieren formación de Bachillerato o FP, así como carnés específicos —como el de fitosanitarios o el de conducción de maquinaria agrícola— y permisos de conducir tipo B o E.

El grueso de la convocatoria lo completan perfiles operativos: cuatro plazas de oficial de oficios varios, una de auxiliar de prevención, tres de operario multifuncional en los ámbitos agrícola, ganadero, cinegético o pesquero, y dos de operario multifuncional general. En estos casos, los requisitos académicos son más básicos (ESO o sin titulación exigida), aunque se valoran cursos de prevención de riesgos laborales, formación en trabajos en altura o carnés de conducir.

En todos los casos, los aspirantes deberán acreditar la titulación y los certificados exigidos, además de cumplir las condiciones generales para el acceso al empleo público.

¿Cómo presentar la solicitud?

Quienes deseen participar deberán consultar las bases completas publicadas en los boletines oficiales de la provincia de Huelva (n.º 37 y 39).

El proceso de inscripción se realizará dentro del plazo oficial del 7 de octubre al 4 de noviembre de 2025, equivalente a veinte días hábiles desde la publicación en el BOE. Durante ese tiempo, los interesados deberán:

-Revisar las bases específicas del puesto que les interese.

-Confirmar que su titulación es válida y, en su caso, habilitante.

-Acreditar los carnés y certificados necesarios.

-Rellenar y presentar la solicitud a través de la web oficial de la Diputación de Huelva o del registro que indiquen las bases.

Esta convocatoria supone una oportunidad destacada para quienes buscan estabilidad laboral en el ámbito público dentro de la provincia. Los procesos selectivos permitirán acceder a distintos niveles profesionales y reforzarán servicios esenciales de la administración provincial.