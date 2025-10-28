Empeora la previsión: la Aemet eleva el aviso a naranja en Huelva con posibilidad de tornado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha aumentado el nivel de aviso hasta naranja -inicialmente era amarillo- en toda la provincia de Huelva ante la llegada de un nuevo frente que traerá lluvias intensas, tormentas y rachas de viento fuertes durante las próximas horas.

Según la previsión del organismo, el aviso se iniciará a partir de las 20.00 horas del martes, cuando podrán registrarse precipitaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en cualquier punto de la provincia, pudiendo alcanzarse cantidades superiores a 80 mm en 12 horas.

Durante la jornada del miércoles, el aviso naranja se mantendrá en principio hasta las 21.00 horas, sumándose además la posibilidad de tormentas localmente fuertes y acumulaciones significativas de agua en cortos periodos de tiempo y el aviso por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Así, la previsión de la Aemet incrementa las cantidades y señala acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Riesgo de fenómenos adversos

Además, aunque no se esperan situaciones generalizadas de riesgo, no se descarta la formación de algún tornado o manga marina en puntos del litoral onubense. Y es que este episodio de inestabilidad estará acompañado de rachas de viento intenso y actividad eléctrica frecuente, por lo que se recomienda extremar las precauciones, seguir las indicaciones de los organismos oficiales y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

Las precipitaciones previstas para esta semana serán las más destacadas de lo que va de otoño en la provincia, tras semanas de predominio del tiempo seco y temperaturas superiores a lo normal.

«Para mañana miércoles se esperan precipitaciones localmente intensas con el acercamiento de la baja en superficie, localmente tormentosas y con rachas intensas de viento», ha advertido el organismo, que pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de tormenta.