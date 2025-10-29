Una manga marina derrumba el techo de un colegio en Ayamonte y el muro del campo de fútbol de Isla Cristina

El temporal de intensa lluvias y fuertes vientos que tiene al litoral de la provincia de Huelva en nivel rojo, decretado por Protección Civil, está causando estragos en varias localidades, como Ayamonte e Isla Cristina, por donde ha pasado una manga marina, un tornado originado en el mar y que se ha adentrado en la tierra. En la primera se ha caído el techo de un colegio y en la segunda el muro del campo de fútbol. En ambas localidades se han activado los servicios de emergencia para actuar en todos los lugares con incidencias a causa del temporal.

En la ciudad del Guadiana se ha derrumbado el techo del CEIP Padre Jesús y se han suspendido las clases, por lo que han llamado a los padres para que recojan a sus hijos. No obstante, circular en coche por la localidad es muy complicado porque hay varias calles anegadas.

El alcalde, Alberto Fernández, indica en un video en redes sociales que los técnicos municipales están en este centro escolar y que también se ha dado aviso a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para que actúe con las intervenciones de urgencia necesarias.

No ir a la playa y retirarse de zonas con grandes árboles

«El problema ahora es que viene las rachas de viento sur», ha advertido Fernández, que ha recomendado no acercarse a las playas y zonas con grandes árboles porque pueden caer ramas. «Lo mejor es estar dónde estéis ahora», ha agregado, puesto que el aviso rojo recomienda evitar desplazamientos. Por lo tanto, hay que permanecer en casa o en el trabajo, donde se esté y no exponerse.

También ha indicado el regidor ayamontino que los operarios municipales están abriendo husillos y pozos para que el agua drene, pero ha señalado que han coincidido las intensas lluvias con la marea muy llena en el río. «Ya se va vaciando y eso ayudará a que el agua evacúe con mayor rapidez», ha afirmado.

Fernández ha querido mandar un mensaje de «tranquilidad» y ha expresado que el plan de emergencias municipal está activo, coordinando a efectivos municipales con los de Protección Civil y Policía Local.

Misma situación en Isla Cristina

En el caso de la localidad isleña, también hay calles inundadas y árboles arrancados. El paso de una manga marina, según fuentes municipales, ha causado la caída del muro perimetral del campo de fútbol.

“Han caído muros, arboleda, placas solares y se han producido cortes de luz”, ha explicado el alcalde de la localidad, Jenaro Orta,en la radio municipal. Los bomberos están resolviendo inundaciones en las viviedas, que ahora mismo es "lo que más preocupa", ha señalado. Además se han desperdigado sillas y mesas de bares y cafeterías, como en la calle Pescadores.

El alcalde ha insistido en que “ante este tipo de adversidades, cuanta menos gente haya en la calle, mejor” y que se encuentra con los servicios municipales supervisando todas las incidencias y actuando donde es necesario. Ha comenzado diciendo que “la noche ha sido tranquila” y se activó el plan municipal “como correspondía”, avisando a la Delegación del Gobierno, pero rápidamente la situación ha empeorado.