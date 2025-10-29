Alerta roja en Huelva por lluvias y tormentas, en directo: última hora de las incidencias e inundaciones

La provincia de Huelva está siendo afectada por una fuerte borrasca que está causando incidencias en varios municipios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de hecho, ha activado esta mañana la alerta roja en la zona litoral, Andévalo y Condado y mantendrá la alerta naranja en toda la provincia hasta las 20:00 horas de la tarde. A través de Huelva24 os contaremos en directo todo lo que ocurra en Huelva durante esta jornada de fuertes lluvias.

