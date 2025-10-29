Última hora
Elevado a nivel rojo el aviso por temporal en buena parte de la provincia de Huelva

Directo

Alerta roja en Huelva por lluvias y tormentas, en directo: última hora de las incidencias e inundaciones

Varios municipios de Huelva se están viendo afectados por las fuertes lluvias que azotan la provincia, sobre todo, en la zona litoral, donde ya se han registrado varias incidencias

El aviso rojo se extiende al interior de la provincia de Huelva

Estos son los pueblos de Huelva donde más lloverá este miércoles: Aemet alerta de lluvias torrenciales

Imagen de archivo de un día de lluvia en Huelva
Imagen de archivo de un día de lluvia en Huelva alberto díaz
Alejandro González

Alejandro González

La provincia de Huelva está siendo afectada por una fuerte borrasca que está causando incidencias en varios municipios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de hecho, ha activado esta mañana la alerta roja en la zona litoral, Andévalo y Condado y mantendrá la alerta naranja en toda la provincia hasta las 20:00 horas de la tarde. A través de Huelva24 os contaremos en directo todo lo que ocurra en Huelva durante esta jornada de fuertes lluvias.

