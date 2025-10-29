Estos son los pueblos de Huelva donde más lloverá este miércoles: Aemet alerta de lluvias torrenciales

El litoral onubense y las zonas del Andévalo y el Condado se encuentran en estos momentos en alerta roja debido al fuerte temporal que está afectando a la provincia de Huelva. Así lo ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también ha mantenido la alerta naranja en la zona de la Sierra de Aracena.

Según las previsiones de la agencia, la lluvia y los fuertes vientos serán los protagonistas de una jornada donde se esperan grandes acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Huelva. El viento también se hará notar con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en toda la provincia.

Previsiones de Aemet aemet

Los pueblos donde más lloverá

Las lluvias estarán presentes en toda la provincia de Huelva durante la jornada de hoy. Así lo afirma Meteored, cuyas previsiones indican que en algunos municipios, incluso, se registrarán más de 50 litros por metro cuadrado.

Previsiones de Meteored meteored

Según indica esta plataforma meteorológica, los mayores acumulados se darán en la zona de la Sierra de Aracena, Cuenca Minera y zona litoral. Estos son los municipios de Huelva donde más lloverá durante este miércoles hasta las 23:00 horas:

Se registrarán más de 40 litros por metro cuadrado en estos pueblos: Berrocal: 58,5 mm

Nerva: 54,1 mm

Mazagón: 51,3 mm

Higuera de la Sierra: 50,6 mm

Santa Olalla del Cala: 48,4 mm

Paterna del Campo: 47,3 mm

Punta Umbría: 46,6 mm

Almonaster la Real: 46,2 mm

Campofrío: 45,4 mm

Isla Canela: 44,9 mm

Hinojos: 44 mm

Zalamea la Real: 43,9 mm

Cortegana: 43,6 mm

Alájar: 43,2 mm

Aroche: 43 mm

Niebla: 42,7 mm

Cumbres de San Bartolomé: 42,6 mm

Bollullos Par del Condado: 42,5 mm

Cala: 42,1 mm

Aracena: 41,8 mm

Bonares: 41,3 mm

Hasta qué hora estarán activas las alertas

Aemet ha informado que la alerta roja se mantendrá activa en Huelva, como mínimo, hasta las 14:00 horas. A partir de entonces, la alerta pasará a ser naranja hasta las 21:00 horas, cuando se espera que el riesgo de lluvia se reduzca de forma considerable y se desactiven todas las alertas en la provincia. En cualquier caso, las previsiones podrían cambiar con el paso de las horas.

Imagen de las previsiones de Aemet Aemet

La agencia, eso sí, recomienda tener mucha precaución durante la jornada de hoy evitando desplazamientos innecesarios y acercarse a zonas costeras. Tanto la alerta roja como la alerta naranja suponen un gran riesgo para las personas y por eso es necesario tener la máxima precaución posible mientras continúen activas.