Artes marciales históricas, geocaching y cuentacuentos inmersivos para celebrar la Navidad en La Rábida

La Diputación de Huelva, a través de su Unidad de Gestión de La Rábida (UGR), ha presentado la programación especial de Navidad para La Rábida, una amplia agenda que tendrá su epicentro en el Parque Botánico José Celestino Mutis y que se desarrollará desde el viernes 5 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026.

Las actividades combinan cultura, deporte, educación, historia y literatura en un espacio natural que volverá a convertirse en punto de encuentro para familias y visitantes.

En la presentación han participado el diputado de la UGR y Deportes, Juan Daniel Romero; el director de la UGR, Agustín Medina; el responsable de la experiencia de Geocaching, José Ángel Arasola; el responsable de la Panoplia Iberoamericana de Artes Marciales Históricas, Pedro Velasco; y el coordinador del programa de 'Cuentacuentos y Leyendas del Celestino Mutis', Cristian Nali.

Durante su intervención, Juan Daniel Romero ha dado la bienvenida a los asistentes recordando que «tras un mes de octubre apoteósico con la conmemoración de la llegada de las naves descubridoras y un noviembre centrado en el rally fotográfico, entramos ya en un mes de diciembre que vuelve a llenar de vida La Rábida». Este nuevo ciclo «combina disciplinas históricas, educativas, deportivas, literarias y experiencias inmersivas, todas principalmente centradas en el Parque Botánico José Celestino Mutis, «un punto de encuentro entre naturaleza, patrimonio, cultura y participación ciudadana», ha señalado.

Presentación de la programación h24

Romero ha presentado a los responsables de las distintas actividades, acompañado por Signal the frog, la mascota del Geocaching, que también estará presente durante el fin de semana, y ha destacado que «esta agenda especial supone una apuesta de la Diputación por una Navidad para descubrir La Rábida desde nuevas perspectivas, disfrutar en familia y acercar al público a experiencias innovadoras».

Artes marciales históricas

El responsable de la Panoplia Iberoamericana de Artes Marciales Históricas, Pedro Velasco, ha explicado que esta segunda edición contará con una mayor presencia internacional, con participantes procedentes de Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, México, Brasil y otros países. «Esto demuestra que la primera edición fue un éxito y confirma a La Rábida como un punto de referencia iberoamericano en artes marciales históricas», ha afirmado.

Velasco ha detallado que esta disciplina se basa en manuales y tratados de la Edad Media, el Renacimiento y periodos posteriores, siendo uno de los elementos más atractivos para el público el uso de armas históricas reproducidas fielmente. También ha anunciado la incorporación este año de disciplinas tradicionales de las Islas Canarias, como el tolete canario, el garrote y la lucha canaria, que se ofrecerán tanto en talleres como en exhibiciones.

Las actividades se desarrollarán del 6 al 8 de diciembre en distintos espacios del enclave rabideño, como el Muelle de las Carabelas y el Monumento del IV Centenario, donde se celebrarán espectaculares juegos de armas que reunirán a decenas de combatientes en exhibición simultánea. Asimismo, se ofrecerán conferencias abiertas al público en la Universidad Internacional de Andalucía.

Geocaching

Por su parte, el responsable del proyecto de Geocaching, José Ángel Arasola, ha recordado que 'Proyecto Huelva' lleva celebrando este evento desde 2016 y que este año cobra un significado especial. «Celebramos los 25 años desde que Dave Ulmer escondiera el primer caché tras la apertura del GPS al uso civil; de aquel primer escondite hemos pasado a más de tres millones de cachés en todo el mundo», ha indicado.

Arasola ha subrayado que la provincia de Huelva cuenta con más de 3.000 cachés activos y que este año el evento reunirá, del 5 al 8 de diciembre, a participantes de numerosos países, convirtiéndose en un referente internacional. Además, ha explicado que el programa incluye una 'Block Party' conmemorativa y un recorrido tipo laberinto, denominado MAZE, que permitirá a cualquier visitante, sea o no geocacher, descubrir esta práctica mediante paneles explicativos y cachés interactivos donados desde toda España. También se celebrarán actividades de convivencia y de cuidado del entorno.

Cuentacuentos inmersivos

El coordinador del programa de 'Cuentacuentos y Leyendas del Celestino Mutis', Cristian Nali, ha presentado la propuesta navideña de narración y experiencias inmersivas, que toma el relevo del exitoso ciclo de primavera. «La Navidad nos vuelve más sensibles y receptivos, no solo a los más pequeños; por eso hemos diseñado tres cuentacuentos que no solo entretienen, sino que educan en valores como la amistad, la familia, el respeto al medio ambiente y la importancia de la escucha».

Nali ha señalado que los cuentacuentos se desarrollarán como una ruta participativa por el parque, donde los grupos irán descubriendo estatuas, personajes, música y dinámicas artísticas en distintos rincones del entorno del botánico. «Queremos que los niños y niñas formen parte activa del relato: dibujen, canten, escriban, imaginen y aprendan. Será una experiencia inmersiva también para adultos, porque muchas veces tenemos tanto que aprender como ellos», ha añadido.

La presentación ha concluido con la invitación del diputado Juan Daniel Romero a participar en esta propuesta navideña. «Animamos a toda la ciudadanía a acercarse estas Navidades a La Rábida. Hemos preparado una agenda amplia, diversa y pensada para familias, jóvenes y amantes de la cultura, el deporte, la historia y la naturaleza para que La Rábida vuelva a ser un espacio vivo y de encuentro».