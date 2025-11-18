Así es la casa rural más encantadora de la Sierra de Huelva: un alojamiento de cuento para parejas en plena naturaleza

En la tranquila aldea de El Quejido, a pocos minutos de Jabugo y en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra Origanum, una casa rural pensada para quienes buscan calma, naturaleza y autenticidad.

El alojamiento, protegido por un característico muro de piedra y rodeado de dehesa serrana, ofrece capacidad para entre 2 y 4 personas, lo que lo convierte en un lugar perfecto tanto para parejas como para pequeñas familias.

Instalaciones del alojamiento rural Origanum Origanum

Su interior mantiene un estilo cálido y rústico con un dormitorio de matrimonio, cocina equipada, baño y un acogedor salón presidido por una chimenea, ideal para las noches frescas de la sierra. Un amabiente que hará que cada visitante se sienta como en casa.

Un entorno único

El entorno que rodea Origanum es uno de sus mayores atractivos. La casa se sitúa en un paraje donde predominan las encinas, los alcornoques y el silencio característico de las zonas serranas. Desde la puerta del alojamiento parten caminos perfectos para el senderismo, el cicloturismo o simplemente para pasear entre los paisajes tradicionales de la dehesa. La cercanía a Jabugo permite además disfrutar de su rica oferta gastronómica donde se pueden hacer visitas a bodegas, catas de jamón ibérico y paseos por su casco histórico.

Quienes prefieran un plan más tranquilo pueden quedarse en la finca, observar aves, descansar bajo la sombra de los árboles o disfrutar del calor de la chimenea al caer la tarde. Todo ello convierte a Origanum en una escapada ideal para quienes desean reconectar con la naturaleza y disfrutar de la sierra onubense con comodidad y encanto.