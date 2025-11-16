Detenida una mujer por disparar en un brazo a un hombre en Huelva capital

Un agente de la Policía Nacional
H. Corpa

Una mujer ha sido detenida en Huelva capital como presunta autora de un disparo con arma de fuego a un varón durante la tarde-noche del pasado sábado.

Según han confirmado fuentes policiales, la víctima resultó herida en un brazo a consecuencia del impacto y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. Se encuentra fuera de peligro.

Por el momento se desconoce el móvil de la agresión. El juzgado de instrucción correspondiente se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

