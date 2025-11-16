La borrasca Claudia da otro golpe fatal al dañado paseo marítimo de Matalascañas: «Queremos soluciones eficaces»

Hundimiento del paseo marítimo de Matalascañas H24
Mario Asensio Figueras

El paseo marítimo de Matalascañas, que lleva meses dañado por sucesivos temporales, recibió otro duro golpe este sábado con el paso de la borrasca Claudia. La infraestructura se hundió más a causa de las intensas lluvias, el viento y el oleaje, daños que se suman a los aún no reparados.

Desde la Asociación de Propietarios de Matalascañas señalan a Huelva24 que están cansados de denunciar la situación y no hay respuestas. «Queremos soluciones eficaces», resalta su presidente, Juan Gómez Palma.

«No nos hacen caso ni nos dan información para poder opinar y aportar ideas para solucionar el problema», resalta Gómez, que responsabiliza directamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Gobierno de España, que no ha cumplido sus promesas. Demanda que cumpla «de una vez con los estudios hechos y presentados a la ciudadanía de Matalascañas en Huelva».

Aporte de arena

En esta situación de temporales, los vecinos creen que es conveniente aplazar el aporte de arena previsto a un momento en el que el oleaje no la robe rápidamente del litoral.

«Quieren echar arena ahora para quedar bien o para tirar el dinero. Esperemos que lo aplacen hasta febrero como mínimo y hagan de una vez un rompeolas el la linea de balizamiento», indica Gómez Palma.

