Los agricultores estallan por el incumplimiento del Pacto de Doñana: «Plantaremos todas las hectáreas»

Tras 20 meses de espera infructuosa, los agricultores de la Corona Norte de Doñana han perdido la paciencia. Los regantes, reunidos en asamblea, han dicho sentirse «abandonados y engañados» por el Gobierno central y la Junta de Andalucía tras constatar que el Pacto de Doñana firmado en noviembre de 2023 no se ha traducido en resultados concretos. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado aprobó por unanimidad solicitar a los grupos parlamentarios de Vox y PP que reactiven la Proposición de Ley que permitirá modificar el Plan Especial de la Corona Norte Forestal de Doñana, mientras han acordado «plantar todas las hectáreas, no dejar ni una fuera, mientras no se dé una solución a las promesas incumplidas«.

El portavoz de la plataforma, Manuel Mora, subrayó la frustración del colectivo al explicar que «somos precisamente nosotros los que no hemos cobrado nada», a pesar de que las ayudas se han activado para otros colectivos como universidades, entidades sociales y ayuntamientos. Los agricultores manifestaron no entender esta situación, especialmente cuando «gracias al consenso con los agricultores fue cuando se avanzó en esta solución y línea de ayudas».

La firma del pacto se produjo en Almonte el 27 de noviembre de 2023, estableciendo un marco de actuaciones para el desarrollo sostenible del área de influencia de Doñana que contemplaba ayudas para «los titulares de explotaciones con finalidad de renaturalización, nuevas superficies de secano y reconversión hacia producción ecológica«. Sin embargo, Mora lamentó que ya saben que sus ayudas «no van a estar disponibles hasta marzo o abril del año que viene».

La respuesta de las instituciones

Tras conocerse la decisión de los agricultores, la Junta de Andalucía reaccionó pidiendo al Gobierno central que «no demore más» la presentación de las bases de las ayudas prometidas a los agricultores del Condado. La Consejería de Agricultura expresó que entiende y comparte «la preocupación» de los regantes, asegurando que sacará «de forma inmediata» las ayudas complementarias de la administración andaluza «en cuanto el Ejecutivo publique las suyas».

El Grupo Parlamentario Popular se sumó a estas peticiones, reclamando al Gobierno que «deje de marear la perdiz y publique de una vez las bases de las ayudas estatales«. Fuentes del PP señalaron que »nos sumamos a la preocupación de los regantes«, reivindicando su apuesta para que las ayudas a los agricultores tuviesen prioridad frente a otras ayudas del Gobierno central.

Los populares insistieron en que los agricultores «ya podrían estar beneficiándose de las ayudas si el Gobierno de España hubiera escuchado los planteamientos del Partido Popular», instando al Ejecutivo a «no demorarse más en sacar ya las bases reguladoras de las ayudas comprometidas». Este paso administrativo lo situaron como requisito previo para que la Junta de Andalucía pueda aprobar posteriormente las bases reguladoras de sus ayudas complementarias.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, se mostró dispuesto a reactivar el proyecto de ley para la regularización de las tierras del Condado tras cumplirse «un año y medio desde la firma del Pacto de Doñana». Gavira consideró que «la realidad es que los agricultores se sienten engañados y abandonados por los gobiernos de Sánchez y de Moreno«, puesto que »han cobrado ayudas todo el mundo menos ellos, que son los principales afectados«.

Durante una comparecencia desde el Parlamento, Gavira insistió en que «Vox va a hacer lo que les dijo en su momento a los agricultores», que es «ser un instrumento a su disposición». El dirigente de Vox subrayó que, «si quieren que se tramite esa proposición de ley», su formación «lo hará con o sin el Partido Popular».

Gavira remarcó que Vox podría reactivar dicha proposición de ley «gracias a que al inicio de la actual legislatura ésta fue registrada en solitario por la formación», lo que dio pie a la posterior proposición de ley que fue registrada de manera conjunta por Vox y PP en el Parlamento. El portavoz lamentó que «Juanma Moreno metió en un cajón» esta iniciativa «con la firma de Pacto de Doñana con el Gobierno central del PSOE, que ninguno de los dos Ejecutivos ha cumplido a la postre».

Retorno a la estrategia original

Los agricultores habían retirado la proposición de ley del Parlamento andaluz, «su única baza hasta entonces para salvar sus explotaciones», como gesto de buena voluntad tras la firma del pacto. Ahora, ante la falta de avances concretos, han decidido retomar las negociaciones para activar nuevamente esta vía parlamentaria, comunicando por escrito su decisión tanto al grupo parlamentario de Vox como al del PP.