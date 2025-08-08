Quique Bolsitas retira con 60 voluntarios 155 kilos de basura de la playa de Matalascañas

El conocido Quique Bolsitas, gran referente en las redes y el terreno de la importancia de mantener limpio el entorno natural, ha protagonizado recientemente una gran recogida de basura en la playa de Matalascañas. Esta nueva acción, que además de realizar un gran servicio lanza un mensaje claro de reflexión a la sociedad, se han retirado, con la participación de 60 voluntarios, un total de 155 kilos de basura y 10.000 colillas de cigarrillos, que se ha evitado que acaben en el mar.

Desde el Ayuntamiento de Almonte han mostrado su «más absoluta satisfacción» en redes sociales por esta actuación, que han agradecido a Quique Bolsitas y al resto de asociaciones colaboradoras, con los voluntarios que se han implicado «de manera muy activa».

«Esta pequeña gran actuación nos hace reflexionar sobre nuestro comportamiento con el medio ambiente y la necesidad de que cada uno aportemos nuestro granito de arena, porque entre todos se puede», subraya el consistorio.

Del activista Quique Bolsitas, el Ayuntamiento resalta que «ha sido un verdadero placer ver tu implicación y tu inmenso compromiso con el cuidado del planeta. Cuenta con nosotros para futuras actuaciones porque nos une el mismo vínculo: la conservación del medio ambiente y de nuestro rico patrimonio natural».

En respuesta a este mensaje, Quique Bolsitas aseguró que terminó la recogida «con el corazón lleno» gracias al «equipazo humano de técnicos, responsables políticos y ciudadanía. Gracias».