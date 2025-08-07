Corte total de la carretera entre El Cerro de Andévalo y San Telmo por obras de mejora del trazado

La carretera entre El Cerro y San Telmo permanecerá cortada hasta diciembre

La Diputación Provincial de Huelva ha anunciado el corte total de la carretera provincial HU-6101, que conecta El Cerro de Andévalo con San Telmo, con motivo de las obras de mejora de trazado iniciadas el pasado 4 de agosto. El corte permanecerá en vigor desde el próximo lunes 11 de agosto hasta el 10 de diciembre, con una duración máxima prevista de seis meses para la ejecución completa de los trabajos.

La actuación forma parte del proyecto de «Mejora de Trazado de la C.P. HU-6101», y contempla importantes trabajos de infraestructura, como movimientos de tierra para el desmonte y terraplén de una nueva plataforma, el ensanche de la calzada existente, mejoras en el drenaje con obras de paso de agua y operaciones de fresado y escarificado de las capas de firme.

El corte de la vía se implementará mediante conos, barreras tipo «new jersey» y señalización luminosa. El comunicado subraya que ya se ha informado a los ayuntamientos de El Cerro de Andévalo y Cortegana

Itinerarios alternativos

Durante el periodo de interrupción del tráfico en la HU-6101, se han habilitado dos itinerarios alternativos:

Itinerario A, por Cabezas Rubias: HU-6100 → A-496 → HU-7104

Itinerario B, por Valdelamusa: HU-6102 → HU-7104

La Diputación lamenta las molestias ocasionadas a los vecinos y usuarios habituales de esta vía, y ha señalado que el corte está pendiente aún de la autorización definitiva de la Dirección General de Tráfico.