Desalojan varias habitación del hotel Precise Resort de El Rompido por un incendio de madrugada

El incendio ha tenido lugar en el Precise Resort El Rompido

Susto esta madrugada en el hotel Precise Resort El Rompido, donde un incendio iniciado en la azotea ha obligado a desalojar varias habitaciones momentáneamente.

El aviso en la central del Servicio de Emergencias de Andalucía 112 se recibía a las 5.30 horas de la mañana, alertando de la presencia de un incendio en la zona superior del hotel, donde se había desalojado varias habitaciones y al personal.

Rápida intervención

Hasta el establecimiento hotelero se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y bomberos del parque de Ayamonte del Consorcio Provincial. «Hubo que desalojar varias habitaciones para evitar daños personales, y la rápida intervención de los efectivos y de miembros de mantenimiento del hotel, hizo que el incendio quedase controlado y extinguido sin lamentar males mayores«, han señalado por su parte desde la Policía Local.

Desde el 112 han confirmado que una hora después del primer aviso se refería que el incendio había quedado extinguido.