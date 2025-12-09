Arrancan, sin ningún tipo de consenso, las obras para la aportación de arena a la playa de Matalascañas

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha confirmado que este miércoles arrancarán las obras del proyecto para la aportación de 70.000 metros cúbicos de arena en la playa de Matalascañas, en Almonte, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una inversión de casi cinco millones de euros.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Rico ha señalado que el Gobierno «una vez más cumple sus compromisos con la costa onubense», ya que se van a iniciar los trabajos del proyecto, ya que en la playa ya se encuentran las dos dragas de 6.000 metros cúbicos y de 8.000 metros cúbicos, que desde este miércoles «van a impulsar a través de una tubería de más de un kilómetro, los 70.000 metros cúbicos de arena y de aportación masiva que se van a hacer en esta playa para lograr esa estabilización y evitar esa regresión de la playa».

Rico ha recordado que esta «apuesta decidida», que supone más de cinco millones de euros en Matalascañas, «va a beneficiar a todos los habitantes de Almonte, por lo que »una noticia para compartir«. Así, ha señalado que durante este martes están »aterrizando« las máquinas que van a iniciar esa obra, por lo que »en cuatro meses, veremos una realidad y podremos disfrutar de estos 70.000 metros cúbicos de arena que se van a extender por más de 3,7 kilómetros de playa«.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Almonte, con su alcalde, Francisco Bella, a la cabeza, consideran que esta aportación de arena es escasa y además llega algo tarde, además de que también piensan que es vital y más importante el arreglo y colocación de espigones en la zona para que pueda soportar los fuertes temporales que posiblemente lleguen de aquí al verano del año 2026.

El caño de la draga de Matalascañas el pasado lunes por la tarde-noche h24

Y el presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, Juan Gómez Palma, indicaba a Huelva24 que «la subdelegada del Gobierno no debería venir a echarse fotos diciendo que van a echar 700.000 metros cúbicos de arena y se van a gastar seis millones de euros porque eso no vale absolutamente para nada. Eso es tirar el dinero. Es pan para hoy y hambre para mañana En un año o dos años tendremos la playa igual que está ahora, así que la solución está en hacer los espigones, sacando la arena del espigón Juan Carlos I y mandándola como se debe de mandar para toda la zona, desde Mazagón hasta Matalascañas«.

"Nos dan las migas y las sobras de otros"

Y añade bastante contrariado y enfadado que «ellos siguen adelante sin escuchar a la ciudadanía y no nos han dado respuesta a nuestra reciente nota sobre que queriamos tener una reunión en Madrid. Lo que ocurre en el paseo marítimo de Matalascañas es un destrozo catastrófico y están echando dinero inutilmente.Ahora vienen nuevos temporales y no sé si van a servir, por lo tanto, para algo esos 4,5 millones de euros de presupuestos en la playa con los 70.000 metros cúbicos. No son suficientes y nosotros siempre hemos solicitado una regeneración interior, que creo que sería lo más lógico que debería hacer el Ministerio de Medio Ambiente. Le dan a Matalascañas las migas y las sobras de otros. Creo que lo único que quieren hacer es parchear para dejar la playa como este verano. Seguramente el que viene tampoco tendremos playa por la dejadez y el abandono que han tenido durante tantos años».