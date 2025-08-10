Encuentran en El Rocío una cartera repleta de dinero y la entregan a la Policía: «La honestidad, la educación y los valores siguen presentes»

A menudo se vierten muchas críticas sobre las nuevas generaciones, pero la realidad siempre puede demostrar que estas opiniones están equivocadas. Al menos en el caso ocurrido en la aldea del Rocío con cuatro jóvenes menores de edad, que entregaron a la Policía una cartera que encontraron repleta de dinero, sin quedarse nada.

La Policía Local de Almonte compartió esta historia en las redes sociales, donde indicó que la cartera «contenía una importante cantidad de dinero», pero que los jóvenes, «sin dudarlo ni un instante», se pusieron en contacto con la Policía para hacer entrega del hallazgo.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla desde Almonte para recogerla y realizar su inscripción en el Registro de Objetos Perdidos, por lo que la cartera, junto con todo su contenido, se encuentra actualmente en custodia en la Jefatura.

Desde la Policía Local de Almonte quieren reconocer «públicamente el gesto ejemplar de estos menores, demostrando que la honestidad, la educación y los valores siguen presentes en nuestra sociedad. Gracias por vuestra integridad. Sois un orgullo para vuestra familia y un ejemplo para la ciudadanía».