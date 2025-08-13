El PP de Bonares denuncia que el alcalde socialista delega la seguridad del municipio en personas ajenas a la Policía Local

La secretaria general del PP en la provincia de Huelva, Berta Centeno, junto a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bonares, Begoña Limón, y concejales del municipio, han denunciado en rueda de prensa la «irresponsabilidad» del alcalde socialista, Juan Antonio García, por delegar la atención del teléfono de la Policía Local en personas sin formación,sin autorización y ajenas al cuerpo policial para atender emergencias, denuncias y alertas durante fines de semana, festivos y horas de descanso de los agentes. «Es una irresponsabilidad grave que no solo pone en riesgo vidas, sino que también vulnera derechos fundamentales como la protección de datos y la privacidad», ha advertido Centeno.

Por su parte, la portavoz popular ha subrayado que esta decisión compromete no solo la seguridad ciudadana, sino también la confidencialidad de datos extremadamente sensibles, como la información sobre víctimas de violencia de género, menores o actuaciones policiales.

«Estamos hablando de una negligencia gravísima que podría constituir un caso de vulneración de la Ley de Protección de Datos y de revelación de secretos. No se puede improvisar con la seguridad de las personas ni delegarla en manos inexpertas», ha señalado Limón.

El PP de Bonares considera que esta práctica refleja la desorganización e improvisación del equipo de gobierno socialista y demuestra la falta de responsabilidad del primer edil, que «no se toma en serio la seguridad de los vecinos y vecinas de Bonares».

Petición de auditoría

Por ello, Limón ha exigido al alcalde que ponga fin a la cesión del teléfono policial a personal no autorizado y que impulse la creación de un servicio de guardia profesional y reglado, integrado por agentes o personal municipal debidamente formado. Asimismo, han solicitado la realización de una auditoría independiente para determinar si se han producido filtraciones o incidencias.

El objetivo del Grupo Popular —han destacado— es garantizar que la seguridad de los bonariegos y bonariegas esté en manos de personal cualificado y con capacidad de respuesta inmediata.

El Partido Popular ha advertido que, de no rectificar de inmediato, el alcalde socialista podría enfrentarse a acciones legales por la gravedad de los hechos. «La seguridad de Bonares no tiene horario ni se improvisa. Hoy no hablamos de un teléfono: hablamos de vidas, de derechos y de la confianza en las instituciones», ha concluido Limón.