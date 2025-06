Agreden a una médica que había acudido a un servicio a domicilio en Isla Cristina

Una médico del centro de salud de Isla Cristina resultó agredida este domingo por el familiar de un paciente durante una atención a domicilio este domingo. Los compañeros de la profesional sanitaria se han concentrado este lunes a las puertas del centro sanitario y CSIF ha lamentado y condenado este hecho, advirtiendo del «aumento» de agresiones a sanitarios.

Así lo ha confirmado a Europa Press el responsable de Sanidad de CSIF Huelva, César Cercadillo, quien ha explicado que el centro de salud recibió este domingo un aviso y un equipo de guardia, compuesto por técnico, enfermero y médico, acudieron al domicilio, pero «tras finalizar la intervención, llega un familiar y tras intercambiar algunas palabras este le da un puñetazo en el pecho a la doctora«.

«Es algo que ya no se puede sostener porque ya no hay seguridad en los centros, algo que estamos demandando ante el aumento de agresiones, tanto física como verbales, ya que los profesionales están totalmente indefensos cuando un equipo de guardia acude a un domicilio, porque no sabemos lo que nos podemos encontrar«, ha manifestado Cercadillo.

Por ello, el responsable sindical ha pedido que «alguien del SAS debe salir a la palestra y poner en valor el servicio, la atención que se da por parte de los profesionales a la población» porque «agredir por agredir, sin venir a cuento, cuando encima se estaba atendiendo a ese usuario que demanda, es pasar ya el límite».

«O se pone en valor el trabajo de los profesionales, o cualquier persona ya nos puede agredir en medio de la calle, en un domicilio o en el mismo centro», ha aseverado.

Aumento de las agresiones

Por ello, ha advertido sobre el «aumento» de las agresiones a profesionales sanitarios, ya que a la de la médico de Isla Cristina «se suma otras que se han producido en las últimas semanas, una de ellas también en este mismo municipio y otra en Matalascañas«.

Cercadillo ha asegurado que el CSIF lamenta y condena «toda clase de violencia», ya que «cuando un usuario no está contento con la actuación que se le haya dado, siempre hay medios para expresarlo».

«Condenamos totalmente la violencia y eso hay que erradicarlo sí o sí. No obstante, el caldo de cultivo es la falta de inversión, la falta de recursos humanos, que ha provocado que el usuario se cree con una serie de derechos, en el que todo vale y con la libertad de agredir, creyendo que así los atienden antes, pero no es la solución. Por ello, hay que poner pie en pared ante las agresiones con condenas más contundentes», ha aseverado.

En este sentido, los profesionales y compañeros de la médico agredida se han concentrado en la mañana de este lunes y Cercadillo ha avanzado que el próximo miércoles se concentrará la Junta de Personal en el propio centro «como rechazo y repulsa a la agresión».