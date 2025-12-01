El plato favorito del chef Ángel León es de Huelva y no son ni las gambas ni el jamón: se hace en Isla Cristina

Ángel León, el chef del mar
Mario Asensio Figueras

Huelva

Málaga reunió hace unos días la gran gala de la Guía Michelín 2026 en España, por lo que se concentró en un mismo espacio a una gran cantidad de conocidos cocineros y profesionales de la gastronomía, además de otros rostros muy famosos, procedentes de diferentes puntos de España. El evento sirvió para entregar las nuevas estrellas a los establecimientos más destacados del año y para que la revalidaran los que vienen describiendo una trayectoria excelsa.

En esta gala estaba un conocido chef onubense, Daniel del Toro, que en su día participó en Masterchef y que ahora es muy popular en las redes y la televisión. En esta ocasión hizo de reportero para, desde el perfil Vive Andalucía, preguntar a los invitados «¿Qué plato andaluz te hace perder los papeles?».

Tras todas las respuestas, Del Toro concluyó que «Andalucía no se puede explicar con un sólo plato, se tiene que vivir, se tiene que comer». Y es que hubo respuestas muy variadas. Algunas muy personales, como «la cazuela de fideos de mi madre» o «la sopa de mi abuela». Varios ensalzaron el gazpacho y el gazpachuelo y las espinacas con garbanzos. También hubo quien mencionó «un buen puchero», berenjenas fritas con miel de caña, el ajoblanco, el rabo de toro, la berza jerezana o una buena fritura.

La respuesta de Ángel León

En el caso de Ángel León, propietario del restaurante Aponiente y conocido como 'El chef del mar', éste apostó por una exquisitez gastronómica de la provincia de Huelva. Y no eligió el jamón o la gamba, como podrían esperar muchos, sino que lógicamente tiró por un producto de la mar.

«El pellejito con tomate de Isla Cristina», aseguró convencido Ángel León. Este plato marinero de atún es muy popular en la localidad isleña y es el que más conquista a todo un experto en los productos que el océano aporta a la gastronomía.

