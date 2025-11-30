Consternación en Higuera de la Sierra por la repentina muerte del joven artista Juan de la Lama

La noticia del repentino fallecimiento del joven artista Juan de la Lama Rincón este jueves en la capital hispalense ha causado una honda consternación en el vecindario de Higuera de la Sierra, pueblo con el que mantenía un estrecho vínculo familiar y al que entregó su arte en numerosas ocasiones. Por este motivo, el Ayuntamiento ha declarado el domingo 30 de noviembre, día de luto oficial en el municipio, donde sus restos mortales han recibido sepultura.

El consistorio de Higuera de la Sierra ha expresado en un comunicado su pesar y el de todos los vecinos por el «triste y repentino fallecimiento de Juan de la Lama, artista de profundas raíces higuereñas, y una persona muy querida en el pueblo del que desciende su familia». Además la corporación ha querido rendirle un homenaje a su memoria y a su entrega constante a esta tierra. «Con su pueblo, Juan dio su corazón», expresa el comunicado.

Compuso varias sevillanas y fue cartelista

Al referirse a su legado artístico, la institución local ha señalado que Juan de la Lama «compuso sevillanas que ya forman parte de nuestro patrimonio sentimental, dejó su sello con una pintura en la sacristía de la parroquia de San Sebastián, fue cartelistas en numerosas ocasiones de diferentes actos locales, pintor de orlas magníficas y pregonero de nuestra Cabalgata. En los últimos años fue artífice además de distintas carrozas del desfile de Reyes».

Por su parte, la Asociación Cultural Cabalgata, organizadora del cortejo higuereño, ha indicado que «hoy, tu centenaria cabalgata te despide con un gran vacío en su pecho, con ese pellizco en el alma, con esa pregunta sin respuesta. le ha dedicado. Hoy, tu arte se queda huérfano, y con ello nuestros fondos, nuestros reyes. Hoy nos quedamos sin tu encanto, tu esencia, tu generosidad…… en definitiva, nos quedamos desamparados de tu presencia».

Aporto muchas «cosas bonitas»

La asociación del desfile de Reyes ha mostrado su agradecimiento al artista «por aportar tantas cosas bonitas a nuestro pueblo. Por amar tanto sus tradiciones. Por buscarle siempre el lado positivo a las cosas. Por ser tan especial. Desde hoy vivirás en nuestros recuerdos, y seguirás vivo en esta centenaria cabalgata, a la que tanto amor has dado, a la que tantas horas has dedicado, y a la que tanto siempre has admirado. Hasta siempre amigo.».

La Banda Municipal de Música y la Asociación Musical José Luis Romero, de Higuera de la Sierra, también han querido manifestar su «profunda tristeza por la pérdida de un joven artista de nuestro pueblo cuya generosidad y talento siempre estuvieron a nuestro lado». La implicación de Juan de la Lama con la banda «fue constante, regalando sus obras, su creatividad y su voz en momentos muy especiales», y compartiendo muchos proyectos.

El alcalde, Mario Domínguez Sánchez, ha expresado en sus redes que «Juan de la Lama Rincón nos deja demasiado pronto, pero su legado permanece aquí, en cada rincón de Higuera, en cada corazón que tuvo la suerte de cruzarse con él. Gracias, Juan, por todo lo que hiciste por este pueblo, por llevar su nombre a lugares grandiosos, por engrandecerlo con tu talento, por dejar en él tu identidad, tu sensibilidad y tu forma única de mirar el mundo.»

Domínguez ha añadido que «en mi despacho queda un pedazo de tu historia y de la nuestra: el pergamino del 4 de enero del Heraldo Real y las llaves del pueblo, con las que abriste una noche mágica y llena de sueños para todos. Ese gesto quedará para siempre como un símbolo del amor que tenías a Higuera de la Sierra. Me quedo con muchas cosas tuyas, pero la letra de tu sevillana dedicada a la Cabalgata la llevaré siempre en el corazón: Es orgullo de mi gente, su centenaria cabalgata,la de los magos de oriente,con razón a ti te llaman,Higuera, Pueblo de Reyes».

Capilla de los Marineros de Sevilla

Por su lado, la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana, en cuya sede canónica el artista dejó su impronta, ha manifestado su profundo pesar por el fallecimiento de Juan de la Lama. «Su legado permanecerá vivo en la nave de la epístola de la Capilla de los Marineros, donde su obra enriquece el patrimonio espiritual de nuestra Hermandad, así como en las obras de remodelación de la nueva sacristía, en las que contribuyó con generosidad y maestría».