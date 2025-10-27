La visita de Laporta a la virgen de la Bella de Lepe que ha sorprendido a los vecinos

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha sido un visitante ilustre de la provincia de Huelva este fin de semana. Con motivo de la celebración en Islantilla del XV Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melillla, ha estado con los aficionados azulgranas y también ha aprovechado para conocer varios puntos de interés.

Uno de las visitas que más sorprendió a los vecinos del municipio de Lepe fue a la patrona de la localidad, Nuestra Señora de la Bella Coronada. Laporta, junto con representantes del Ayuntamiento lepero y de la organización del congreso barcelonista honraron con una ofrenda floral a la venerada imagen, antes de asistir a una recepción oficial en el consistorio lepero.

Laporta también se ha dejado ver por el pueblo de Moguer, el de Palos de la Frontera, el paseo de la ría en Huelva, donde dio un paseo, así como por Isla Cristina y Lepe.

El enclave turístico de Islantilla, compartido por los municipios costeros onubenses de Isla Cristina y Lepe, congregó a alrededor de 800 aficionados, un encuentro organizado por la Peña 'Segundo Triplete', que contó también con la destacada presencia del jugador Hristo Stoichkov.

Loss participantes acudieron a una cena institucional servida en el Palacio de Exposiciones de Ohtels Islantilla en la que intervinieron, en representación oficial de la Mancomunidad de Islantilla, su presidente y Alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, y la Teniente de Alcalde de Lepe, Ana Delgado, quienes estuvieron acompañados por el Presidente del club blaugrana, Joan Laporta, el presidente del Club Barcelonista 'Segundo Triplete' de Lepe, Francisco Franco, y otras autoridades y representantes del equipo.

La jornada del sábado contó con una concentración de peñas con banderas y estandartes que concluyó en la Plaza Manuel Camacho, donde se llevó a cabo un acto de apertura institucional que dirigió la teniente de alcalde de Lepe, Mariana Otero, en representación de esta entidad, así como el vicepresidente del F.C. Barcelona, Antonio Escudero.

El programa del congreso incluyó también varias jornadas de trabajo y excursiones para dar conocer el entorno de Islantilla, Lepe e Isla Cristina, además de visitas a puntos de interés de la provincia de Huelva y El Algarve, como actividades paralelas dirigidas tanto a los congresistas como a sus acompañantes.

92 peñas barcelonistas

En total han sido 92 las peñas barcelonistas de Andalucía Ceuta y Melilla que se dieron cita en Islantilla, en representación de las 170 existentes en todo el territorio, y de los 12.000 peñistas que las conforman. En este encuentro ha habido también representación de las federaciones de Extremadura, Galicia y Asturias.

Los asistentes se alojaron principalmente en las instalaciones del complejo Puerto Antilla Grand Hotel, que pusieron a disposición de la organización sus espacios y servicios como ejemplo de la calidad de las infraestructuras turísticas de Islantilla, donde se encuentra la mayor concentración de hoteles con cuatro estrellas de toda la provincia onubense.