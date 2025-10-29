Se reanuda el tráfico en la carretera entre Nerva y Riotinto tras interrumpirse por una riada

El Ayuntamiento de Nerva ha informado a través de sus redes sociales que ya se encuentra abierta al tráfico la carretera entre Nerva y Minas de Riotinto Riotinto, la HV-5011, que había quedado cortada a la altura del embalse de Marismilla. Las intensas lluvias caídas en la jornada de este miércoles han generado riadas que han cubierto esta vía, ya impracticable para los vehículos, situación que ha cambiado posteriormente.

Desde el consistorio nervense se ha indicado que se tienen activadas todas las medidas preventivas en función de la información de la Aemet y Protección Civil, con la que están en permanente contacto, al igual que con la Guardia Civil «al objeto de atender cualquier incidencia que pudiera producirse». De este modo, los trabajadores del área de Obras y Servicios están en aviso para atender inmediatamente cualquier situación que lo requiriese ante cualquier incidencia que puede ser comunicada en el teléfono de Atención Ciudadana: 613 147 217.

Asimismo indican que se ruega a la población evitar desplazamientos y «no coger el vehículo si no es estrictamente necesario». Si es imprescindible conducir, se recomienda disminuir la velocidad y extremar la precaución y «no cruzar nunca zonas inundadas, badenes, ramblas o balsas de agua», así como no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos. En la calle, se recomienda alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas y evitar pasar por puentes o pasos subterráneos.

En el domicilio lo recomendable es retirar del exterior de la vivienda (balcones, patios) aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua, así como cerrar bien puertas y ventanas. Evitar permanecer en sótanos, garajes o plantas bajas en zonas de riesgo.

Reclaman precaución desde Riotinto

En la misma línea de recomendaciones se ha pronunciado a través de las redes sociales el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, que ha activado el Plan Municipal de Emergencias, en coordinación con los servicios de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, «reforzando la atención a zonas especialmente vulnerables y personas mayores o con movilidad reducida». Desde el consistorio minero piden «responsabilidad individual y colaboración ciudadana para garantizar la seguridad colectiva».