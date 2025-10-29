Las imágenes más impactantes de las inundaciones en Huelva

La mañana del 29 de octubre ha mostrado la crudeza del temporal que está azotando la provincia de Huelva, con lluvias torrenciales y vientos que han puesto en jaque a ciudadanos y servicios de emergencia. Los avisos rojos activados en varias comarcas y la alerta desde el sistema Es-Alert –recibida en los teléfonos móviles de miles de onubenses– han sido solo el preludio de unas horas repletas de incidencias, muchas de ellas compartidas en redes sociales.

Entre las consecuencias más destacadas figuran la evacuación de un colegio por derrumbe en Ayamonte, la caída de parte de la estructura de la terraza de un bar en Gibraleón que ha dejado un herido, el rescate de dos personas atrapadas en una vivienda en Villablanca y numerosos cortes de electricidad y acumulaciones de agua en vías principales como la H-9013 y la HU-3300. En Isla Cristina, incluso se ha detectado un pequeño tornado que ha causado daños materiales y la caída de árboles y muros en distintos puntos de la provincia.

Las calles inundadas, coches arrastrados por el agua, mobiliario urbano destrozado, terrazas destrozadas y operativos de bomberos y protección civil pueden verse en vídeos publicados en Twitter, Instagram y Facebook. La activación de planes municipales y territoriales de emergencia, mientras tanto, ha puesto de relieve la gravedad de la situación y la necesidad de extremar la precaución ante la posibilidad de que se repitan nuevos episodios durante las próximas horas.