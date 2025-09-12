El mágico lugar de Huelva que ha enamorado a una revista de viajes: «Un tesoro patrimonial que escapa al radar de muchos viajeros»

La revista VIAJAR, una de las publicaciones más prestigiosas del sector turístico, ha puesto sus ojos en Aracena para destacar uno de sus mayores tesoros: la Gruta de las Maravillas. En un reportaje reciente, la califican como «una de las cuevas más bonitas del mundo» y un auténtico patrimonio natural que, a pesar de su espectacularidad, sigue siendo desconocido para muchos viajeros.

Situada en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, esta cueva subterránea sorprende a quienes se adentran en ella con un recorrido de estalactitas, estalagmitas, lagos interiores y formaciones rocosas que parecen sacadas de un sueño.

Gruta de las Maravillas adobestock

Su belleza, unida a la singularidad del entorno natural que la rodea, ha convertido a la Gruta de las Maravillas en uno de los principales reclamos turísticos de la provincia de Huelva.

El reportaje de VIAJAR resalta que este enclave no solo es un espectáculo geológico, sino también un ejemplo de conservación y de cómo el turismo puede convivir con el respeto a la naturaleza. No en vano, fue la primera cueva turística abierta en España en 1914, lo que la convierte en pionera dentro del turismo subterráneo.

Gruta de las Maravillas adobestock

Con este reconocimiento, la Gruta de las Maravillas se reafirma como parada obligada para quienes buscan experiencias diferentes, cargadas de historia, misterio y belleza natural. Un rincón único que hace aún más especial a Aracena y que, como recuerda la revista, merece ser descubierto antes de que deje de ser un secreto a voces.

Además de esta joya subterránea, Aracena conquista también por su gastronomía vinculada al jamón ibérico de bellota, con la visita imprescindible al Museo del Jamón para conocer todo sobre este producto estrella. Pasear por sus calles blancas y empinadas conduce hasta el castillo medieval que corona la localidad, ofreciendo unas vistas espectaculares de la sierra. Entre cuevas, historia y buena mesa, Aracena se convierte en un destino que combina naturaleza, cultura y sabor en cada visita.